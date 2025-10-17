¿Qué rango de edad debo tener para recibir 3 mil pesos bimestrales de la Pensión Hombres Bienestar?
El Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de derechos a todos sus habitantes y a fomentar una ciudad de bienestar para todas y todos, lanzó un programa dirigido para los hombres.
Se trata de la Pensión Hombres Bienestar, administrada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), que tiene como objetivo dar un apoyo económico bimestral a quienes están a un paso de llegar a la tercera edad.
A continuación, aquí en UnoTV.com te decimos todo lo que tienes que saber sobre este programa: quiénes pueden acceder a este apoyo, documentos que se requieren para el registro al programa, cuánto se da, con qué periodicidad y por cuánto tiempo.
¿Quiénes pueden acceder a la Pensión Hombres Bienestar?
Para incorporarse al programa, los interesados tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser residente de la Ciudad de México (CDMX)
- El programa contempla que la edad sea de 60 a 64 años; sin embargo, para este año se inicia con hombres que tienen 63 y 64 años cumplidos y progresivamente se incorporará a los de 60 a 62 años.
- Manifestar su interés en recibir el apoyo económico del programa social
Documentos necesarios para el registro a Pensión Hombres Bienestar
Para realizar el registro al programa, los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
- Identificación oficial con fotografía, que puede ser: credencial para votar, documento del IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier otro documento expedido por una autoridad competente.
- Comprobante de domicilio vigente, como recibo telefónico, predial, agua, luz, gas o contrato de arrendamiento. También se acepta constancia de residencia expedida por la alcaldía correspondiente, con una antigüedad no mayor a tres meses.
- Acta de nacimiento, solo si la fecha de nacimiento no es visible en la identificación o si no se cuenta con ella.
- CURP, en caso de que no aparezca en la identificación oficial. Si se presenta el acta de nacimiento por falta de identificación, este documento no será necesario.
- Solicitud de ingreso al programa, que deberá ser llenada y entregada en las áreas operativas de la Secretaría de Bienestar (SEBIEN).
¿Cuánto se da, con qué periodicidad y por cuánto tiempo?
- El apoyo es de 3 mil pesos bimestrales, es decir, cada dos meses
- El apoyo se entrega hasta que la persona beneficiaria cumpla 65 años de edad, momento en el que podrá incorporarse a la Pensión para Personas Adultas Mayores del gobierno federal