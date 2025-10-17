GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de derechos a todos sus habitantes y a fomentar una ciudad de bienestar para todas y todos, lanzó un programa dirigido para los hombres.

Se trata de la Pensión Hombres Bienestar, administrada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), que tiene como objetivo dar un apoyo económico bimestral a quienes están a un paso de llegar a la tercera edad.

A continuación, aquí en UnoTV.com te decimos todo lo que tienes que saber sobre este programa: quiénes pueden acceder a este apoyo, documentos que se requieren para el registro al programa, cuánto se da, con qué periodicidad y por cuánto tiempo.

¿Quiénes pueden acceder a la Pensión Hombres Bienestar?

Para incorporarse al programa, los interesados tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:

Ser residente de la Ciudad de México (CDMX)

(CDMX) El programa contempla que la edad sea de 60 a 64 años ; sin embargo, para este año se inicia con hombres que tienen 63 y 64 años cumplidos y progresivamente se incorporará a los de 60 a 62 años .

; sin embargo, para este año se inicia con hombres que tienen cumplidos y progresivamente se incorporará a los de . Manifestar su interés en recibir el apoyo económico del programa social

Documentos necesarios para el registro a Pensión Hombres Bienestar

Para realizar el registro al programa, los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial con fotografía , que puede ser: credencial para votar, documento del IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier otro documento expedido por una autoridad competente.

, que puede ser: credencial para votar, documento del IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier otro documento expedido por una autoridad competente. Comprobante de domicilio vigente , como recibo telefónico, predial, agua, luz, gas o contrato de arrendamiento. También se acepta constancia de residencia expedida por la alcaldía correspondiente, con una antigüedad no mayor a tres meses.

, como recibo telefónico, predial, agua, luz, gas o contrato de arrendamiento. También se acepta constancia de residencia expedida por la alcaldía correspondiente, con una antigüedad no mayor a tres meses. Acta de nacimiento , solo si la fecha de nacimiento no es visible en la identificación o si no se cuenta con ella.

, solo si la fecha de nacimiento no es visible en la identificación o si no se cuenta con ella. CURP , en caso de que no aparezca en la identificación oficial. Si se presenta el acta de nacimiento por falta de identificación, este documento no será necesario.

, en caso de que no aparezca en la identificación oficial. Si se presenta el acta de nacimiento por falta de identificación, este documento no será necesario. Solicitud de ingreso al programa, que deberá ser llenada y entregada en las áreas operativas de la Secretaría de Bienestar (SEBIEN).

¿Cuánto se da, con qué periodicidad y por cuánto tiempo?