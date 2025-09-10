GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock

El aguinaldo es un dinero extra que los trabajadores en México reciben cada fin de año. Sirve para ayudar con los gastos de diciembre, como regalos, comida o pagar deudas. En 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya dijo qué trabajadores y pensionados van a recibir este apoyo antes de diciembre.

Este pago no solo es un derecho que tienen los trabajadores según la Ley Federal del Trabajo, también ayuda a muchas familias a tener más tranquilidad en una época de muchos gastos.

¿Cómo se calcula el aguinaldo 2025?

La ley dice que el aguinaldo debe ser por lo menos 15 días de salario.

Si trabajaste todo el 2025 en el IMSS, recibirás 15 días de sueldo completo.

Para saber cuánto te toca, se multiplica tu sueldo diario por 15 .

. Si tu sueldo cambia cada mes, se toma el promedio de lo que ganaste en los últimos 30 días.

Aguinaldo para pensionados del IMSS

Las personas que ya están jubiladas o pensionadas en el IMSS también reciben aguinaldo.

En este caso, se les deposita normalmente en noviembre, normalmente en los primeros días de noviembre. El pago es una mensualidad extra, y llega directo a su cuenta sin que tengan que hacer trámites.

Para muchos jubilados y sus familias, este dinero es muy importante porque les ayuda a cubrir los gastos de fin de año.