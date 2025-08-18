GENERANDO AUDIO...

Pensión adultos mayores.

El registro a la Pensión Mujeres Bienestar continúa abierto hasta el 30 de agosto para mujeres de 60, 61 y 62 años, mientras que el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (hombres y mujeres mayores de 65 años) estará disponible del 18 al 30 de agosto en todo el país, informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

En conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Montiel señaló que un millón de mujeres de 63 y 64 años ya reciben el apoyo y que la meta es alcanzar a 3.2 millones de beneficiarias antes de que finalice agosto.

Registro para la Pensión Mujeres Bienestar

Hasta el 17 de agosto, 1.4 millones de mujeres se han inscrito en los 2 mil 400 Módulos de Bienestar que atienden de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. El trámite está disponible en todo el país y la ubicación de los módulos se puede consultar en www.gob.mx/bienestar.

El registro se realiza según la letra inicial del primer apellido, con el siguiente calendario:

Lunes: A, B, C → 18, 25 de agosto

A, B, C → 18, 25 de agosto Martes: D, E, F, G, H → 19, 26 de agosto

D, E, F, G, H → 19, 26 de agosto Miércoles: I, J, K, L, M → 20, 27 de agosto

I, J, K, L, M → 20, 27 de agosto Jueves: N, Ñ, O, P, Q, R → 21, 28 de agosto

N, Ñ, O, P, Q, R → 21, 28 de agosto Viernes: S, T, U, V, W, X, Y, Z → 22, 29 de agosto

S, T, U, V, W, X, Y, Z → 22, 29 de agosto Sábado: Todas las letras → 23, 30 de agosto

Requisitos para pensión Mujeres Bienestar:

Identificación oficial vigente

CURP reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Teléfono de contacto

Formato Bienestar

Registro a la Pensión de Adultos Mayores

Del 18 al 30 de agosto se abrirá el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para quienes tengan 65 años o más.

La atención en módulos será de lunes a sábado, de 9:00 a 16:00 horas. El calendario por apellido es el mismo que el de Mujeres Bienestar:

Lunes: A, B, C → 18, 25 de agosto

A, B, C → 18, 25 de agosto Martes: D, E, F, G, H → 19, 26 de agosto

D, E, F, G, H → 19, 26 de agosto Miércoles: I, J, K, L, M → 20, 27 de agosto

I, J, K, L, M → 20, 27 de agosto Jueves: N, Ñ, O, P, Q, R → 21, 28 de agosto

N, Ñ, O, P, Q, R → 21, 28 de agosto Viernes: S, T, U, V, W, X, Y, Z → 22, 29 de agosto

S, T, U, V, W, X, Y, Z → 22, 29 de agosto Sábado: Todas las letras → 23, 30 de agosto

Requisitos para Adultos Mayores:

Identificación oficial vigente

CURP reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Teléfono de contacto

Posibilidad de registrar una persona auxiliar, con los mismos documentos

Un apoyo que sigue creciendo

La secretaria Ariadna Montiel destacó que estas pensiones son un compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es garantizar bienestar y reconocimiento a las mujeres y a las personas adultas mayores de México.

📍 Para consultar tu módulo más cercano, ingresa a: www.gob.mx/bienestar

Monto de la pensión en 2025

El monto establecido de la Pensión Bienestar 2025 es de 6 mil 200 pesos bimestrales, entregados en depósito directo mediante el Banco del Bienestar.

Este apoyo se mantiene como parte de la política social dirigida a las personas adultas mayores en México.