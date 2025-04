GENERANDO AUDIO...

Checa si te caerá pensión este mes o no. Foto: Gettyimages

Abril avanza y muchos beneficiarios de la Pensión del Bienestar comienzan a preguntarse: ¿cuándo llegará el próximo depósito? Sin embargo, no todos deberían estar esperando esa transferencia, ya que hay quienes no recibirán su apoyo económico en el bimestre mayo-junio de 2025, y no se trata de un error del banco ni de la Secretaría del Bienestar.

¿Por qué algunos adultos mayores no recibirán pensión?

La respuesta tiene que ver con el calendario electoral de este año. En algunas entidades federativas se realizarán procesos electorales locales, lo que activa una veda que impide entregar programas sociales durante el periodo de campañas. Para evitar violaciones a esta normativa, el gobierno federal tomó medidas especiales anticipando los pagos en ciertas regiones.

¿A quiénes aplicó esta medida del no pago de la pensión?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, los beneficiarios que recibieron su depósito por adelantado en marzo son los que viven en los estados de Veracruz y Durango, donde habrá elecciones locales. Este ajuste temporal afecta a programas como:

Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores

Pensión para Personas con Discapacidad

Apoyo a Hijos de Madres Trabajadoras

Si tú recibiste una cantidad más alta de lo usual en marzo, probablemente ya tienes en tu cuenta el apoyo de los dos bimestres mencionados. Por eso, en mayo no verás un nuevo depósito de la pensión.

Revisa tu estado de cuenta y, si aún tienes dudas, consulta en tu banco o en las oficinas del Bienestar más cercanas en tu entidad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]