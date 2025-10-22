GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que el pago de la pensión de noviembre 2025 llegará con un aumento del 15%, pero no todos los jubilados serán beneficiados.

El depósito se realizará el lunes 3 de noviembre, ya que el 1 y 2 caen en fin de semana, por lo que el pago se recorrerá al siguiente día hábil, de acuerdo con el calendario oficial del Instituto.

¿Quiénes sí recibirán el aumento del 15% en la Pensión IMSS 2025?

El incremento aplica solo para algunos pensionados del régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, como parte de una ayuda asistencial destinada a quienes no tienen familiares registrados como dependientes económicos.

Este grupo incluye a los jubilados que no cuenten con:

Esposo o esposa registrados en el IMSS

Hijos menores o estudiantes

Concubino o concubina

Padres dependientes económicos

Si cumplen con estas condiciones, podrán solicitar la ayuda directamente en su unidad del IMSS, sin intermediarios.

Documentos necesarios para solicitar el aumento

Los beneficiarios deberán presentar:

Solicitud llenada en la unidad médica correspondiente

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

CURP

El IMSS advirtió que los datos de los documentos deben coincidir con los registros institucionales, de lo contrario el trámite será rechazado.

Calendario de pagos restantes de la Pensión IMSS 2025

Noviembre: pago mensual el lunes 3

pago mensual el lunes 3 Primera parte del aguinaldo: primera quincena de noviembre

primera quincena de noviembre Diciembre: pago el lunes 1

El Instituto recordó que no es necesario hacer ningún trámite adicional para recibir los pagos ni el aguinaldo, e invitó a los pensionados a revisar sus depósitos conforme al calendario oficial.