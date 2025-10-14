¿Quiénes reciben aguinaldo IMSS 2025 y cuándo depositan?

GENERANDO AUDIO...

Aguinaldo del IMSS 2025. Foto: Getty Images.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que este año los pensionados recibirán su aguinaldo, un beneficio equivalente a 30 días de pensión, es decir, un mes completo de pago adicional.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo del IMSS 2025?

Sin embargo, no todos los jubilados podrán acceder a esta prestación. El depósito será exclusivo para quienes se pensionaron bajo la Ley 73 del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Esto significa que los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

Estar registrados en el IMSS antes del 1 de julio de 1997

Haber completado el periodo mínimo de cotización

Contar con una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez

En cambio, quienes se pensionaron conforme a la Ley 97 —es decir, a través del esquema de cuentas individuales administradas por las Afores— no recibirán aguinaldo, ya que su régimen se maneja de forma distinta.

¿Cuándo se pagará el aguinaldo IMSS 2025?

De acuerdo con el IMSS, el aguinaldo se paga en el mes de noviembre. Aunque no hay una fecha confirmada, este podría llegar durante la primera quincena.

¿Cuánto se paga de aguinaldo?

El aguinaldo IMSS 2025 equivale a 30 días de la pensión base que recibe cada beneficiario, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Esto significa que el monto varía según el ingreso mensual de cada pensionado. Por ejemplo, quien recibe una pensión mensual de 9 mil pesos obtendrá esa misma cantidad como aguinaldo.