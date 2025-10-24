¿Quiénes reciben y de cuánto es el aguinaldo 2025 de la pensión IMSS?

GENERANDO AUDIO...

Pensión IMSS incluye aguinaldo para pensionados. Foto: Cuartoscuro

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los jubilados bajo el régimen de la Ley 73 tienen derecho a recibir un aguinaldo anual junto con su pensión. Este pago representa una prestación adicional que reconoce los años de trabajo y se deposita conforme a las reglas del Instituto.

De acuerdo con el calendario oficial, el pago de la pensión de noviembre 2025 se realizará el 3 de noviembre, fecha en la que también se incluye el depósito del aguinaldo correspondiente.

¿Quiénes reciben el aguinaldo 2025 del IMSS?

El aguinaldo del IMSS se otorga exclusivamente a los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, a quienes se registraron antes del 1 de julio de 1997.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Para recibir este beneficio, los derechohabientes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más

Haber completado al menos 850 semanas de cotización

Estar registrados bajo el Régimen de la Ley 73

El depósito se realiza directamente en la cuenta donde el pensionado recibe su pensión mensual habitual.

¿De cuánto es el aguinaldo en la pensión IMSS en 2025?

Los pensionados del IMSS bajo la Ley 73 recibirán un aguinaldo equivalente a una mensualidad completa del monto de su pensión.

A diferencia de los trabajadores en activo —quienes, según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, obtienen al menos 15 días de salario—, los jubilados reciben el total de una mensualidad.

El monto no incluye asignaciones familiares ni ayudas asistenciales, por lo que varía según la pensión base de cada beneficiario.

¿Quiénes no reciben aguinaldo del IMSS en noviembre?

Los pensionados del IMSS bajo la Ley 97 no reciben aguinaldo. Este grupo corresponde a quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, y su pensión depende de los fondos acumulados en su Afore, sin prestaciones adicionales por parte del Instituto.