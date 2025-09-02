GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Del 1 al 25 de septiembre de 2025, la Secretaría de Bienestar está realizando los depósitos del bimestre septiembre-octubre para diversos programas sociales: Mujeres Bienestar, Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

Los pagos se realizan según la letra del primer apellido del beneficiario, para garantizar un proceso ordenado y seguro. Hoy le toca a los beneficiarios con la letra B.

Quiénes no recibirán el pago

Los que sí recibirán el apoyo serán los ya registrados en los programas; por ejemplo, las mujeres que se registraron para el apoyo Mujeres Bienestar antes de agosto de 2025 y que ya cuentan con tarjeta activa.

Los que no recibirán el pago serán las mujeres registradas en agosto de 2025, porque aún no reciben su tarjeta del Bienestar y las beneficiarias que perdieron su credencial, aunque pueden cobrar directo en el Banco del Bienestar si realizan el trámite.

En caso de dudas, los beneficiarios pueden comunicarse al número de atención de la Secretaría: 800-63-94-264.

Montos y beneficiarios

Mujeres Bienestar (63-64 años) : 3,000 pesos bimestrales a un millón de mujeres.

: 3,000 pesos bimestrales a un millón de mujeres. Adultos Mayores : 6,200 pesos bimestrales.

: 6,200 pesos bimestrales. Personas con Discapacidad : 3,200 pesos bimestrales.

: 3,200 pesos bimestrales. Madres Trabajadoras : 1,650 pesos por hijo.

: 1,650 pesos por hijo. Sembrando Vida: 6,450 pesos mensuales, depositados directo en la tarjeta del Banco del Bienestar.

El calendario completo de pagos está disponible en la página oficial de la Secretaría: gob.mx/bienestar. Y para ubicar sucursales del Banco del Bienestar, ingresa a: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx.0

