Quiénes recibirán las Pensiones Bienestar y quiénes no en septiembre
Del 1 al 25 de septiembre de 2025, la Secretaría de Bienestar está realizando los depósitos del bimestre septiembre-octubre para diversos programas sociales: Mujeres Bienestar, Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.
Los pagos se realizan según la letra del primer apellido del beneficiario, para garantizar un proceso ordenado y seguro. Hoy le toca a los beneficiarios con la letra B.
Quiénes no recibirán el pago
Los que sí recibirán el apoyo serán los ya registrados en los programas; por ejemplo, las mujeres que se registraron para el apoyo Mujeres Bienestar antes de agosto de 2025 y que ya cuentan con tarjeta activa.
Los que no recibirán el pago serán las mujeres registradas en agosto de 2025, porque aún no reciben su tarjeta del Bienestar y las beneficiarias que perdieron su credencial, aunque pueden cobrar directo en el Banco del Bienestar si realizan el trámite.
- En caso de dudas, los beneficiarios pueden comunicarse al número de atención de la Secretaría: 800-63-94-264.
Montos y beneficiarios
- Mujeres Bienestar (63-64 años): 3,000 pesos bimestrales a un millón de mujeres.
- Adultos Mayores: 6,200 pesos bimestrales.
- Personas con Discapacidad: 3,200 pesos bimestrales.
- Madres Trabajadoras: 1,650 pesos por hijo.
- Sembrando Vida: 6,450 pesos mensuales, depositados directo en la tarjeta del Banco del Bienestar.
El calendario completo de pagos está disponible en la página oficial de la Secretaría: gob.mx/bienestar. Y para ubicar sucursales del Banco del Bienestar, ingresa a: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx.0