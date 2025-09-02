Quiénes recibirán las Pensiones Bienestar y quiénes no en septiembre

| 12:40 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Fechas y montos de la Pensión Mujeres Bienestar septiembre-octubre 2025; conoce quiénes sí y no recibirán el pago.
Foto: Cuartoscuro

Del 1 al 25 de septiembre de 2025, la Secretaría de Bienestar está realizando los depósitos del bimestre septiembre-octubre para diversos programas sociales: Mujeres Bienestar, Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

Los pagos se realizan según la letra del primer apellido del beneficiario, para garantizar un proceso ordenado y seguro. Hoy le toca a los beneficiarios con la letra B.

Quiénes no recibirán el pago

Los que sí recibirán el apoyo serán los ya registrados en los programas; por ejemplo, las mujeres que se registraron para el apoyo Mujeres Bienestar antes de agosto de 2025 y que ya cuentan con tarjeta activa.

Los que no recibirán el pago serán las mujeres registradas en agosto de 2025, porque aún no reciben su tarjeta del Bienestar y las beneficiarias que perdieron su credencial, aunque pueden cobrar directo en el Banco del Bienestar si realizan el trámite.

  • En caso de dudas, los beneficiarios pueden comunicarse al número de atención de la Secretaría: 800-63-94-264.

[TE PODRÍA INTERESAR: Pagos Bienestar septiembre 2025: cuánto y cuándo recibirás tu apoyo]

Montos y beneficiarios

  • Mujeres Bienestar (63-64 años): 3,000 pesos bimestrales a un millón de mujeres.
  • Adultos Mayores: 6,200 pesos bimestrales.
  • Personas con Discapacidad: 3,200 pesos bimestrales.
  • Madres Trabajadoras: 1,650 pesos por hijo.
  • Sembrando Vida: 6,450 pesos mensuales, depositados directo en la tarjeta del Banco del Bienestar.

El calendario completo de pagos está disponible en la página oficial de la Secretaría: gob.mx/bienestar. Y para ubicar sucursales del Banco del Bienestar, ingresa a: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx.0

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Guía para retiros sin cargo de la Pensión Bienestar; conoce tu banco más cercano

Pensiones

Guía para retiros sin cargo de la Pensión Bienestar; conoce tu banco más cercano

¿Qué apellidos reciben el depósito de la Pensión del Bienestar la semana del 1 al 5 de septiembre?

Pensiones

¿Qué apellidos reciben el depósito de la Pensión del Bienestar la semana del 1 al 5 de septiembre?

¿Tu apellido inicia con B? Desde hoy puedes retirar tu Pensión Bienestar

Pensiones

¿Tu apellido inicia con B? Desde hoy puedes retirar tu Pensión Bienestar

Padres solteros podrán recibir hasta 3 mil 700 pesos bimestrales en 2025

Pensiones

Padres solteros podrán recibir hasta 3 mil 700 pesos bimestrales en 2025

Etiquetas: