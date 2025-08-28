Registro a pensiones de adultos mayores sigue abierto hasta el 30 de agosto
En el marco del Día del Adulto Mayor, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que este sector de la población es el centro de la política social a través de programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.
La funcionaria subrayó que estas pensiones son pioneras en el mundo y que buscan reconocer la aportación de las personas mayores y mujeres en el desarrollo del país.
Actualmente, 12.9 millones de personas adultas mayores, a partir de los 65 años, reciben bimestralmente 6 mil 200 pesos mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.
Avanza incorporación de mujeres al programa
La secretaria informó que un millón de mujeres de entre 60 y 64 años ya son beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, con un apoyo de 3 mil pesos cada dos meses.
La meta es alcanzar 3.2 millones de mujeres a finales de este mes.
Registro abierto hasta el 30 de agosto
El registro a la Pensión para Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar continuará abierto hasta el 30 de agosto. Para conocer fecha, hora y ubicación de los Módulos de Bienestar, se puede consultar la página oficial: www.gob.mx/bienestar.
Asimismo, la Secretaría de Bienestar exhortó a los adultos mayores de 60 años o más a tramitar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), con la cual pueden acceder a descuentos en transporte, servicios, restaurantes, museos y eventos culturales. Todos los trámites son gratuitos.