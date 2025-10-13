¿Será pronto? Fechas de registro para que personas de 30 a 64 años reciban 3 mil 200 pesos
Los hombres y mujeres de 30 a 64 años podrán registrarse para recibir 3 mil 200 pesos de manera bimestral, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades y estén inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad permanente.
¿Cuándo se hará el registro para personas de 30 a 64 años?
Se espera que sea en los siguientes días cuando autoridades anuncien el inicio del registro para personas de 30 a 64 años que cumplan con los requisitos y sean parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad permanente.
¿Cuáles son los requisitos para ser parte de la pensión?
Para poder ser parte de la pensión y recibir 3 mil 200 pesos bimestrales como parte del programa federal, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Acta de nacimiento.
- Identificación oficial vigente: credencial para votar o pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.
- Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.
- Documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad permanente.
¿Quiénes podrán recibir 3 mil 200 pesos bimestrales?
De acuerdo con las autoridades, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad permanente está destinada para:
- Niños, niñas y jóvenes de cero a 29 años de edad
- Personas de 30 a 64 años que habiten en comunidades indígenas y afroamericanas
- Personas con alto o muy alto grado de marginación