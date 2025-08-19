Registro para pensiones Bienestar de mujeres y adultos mayores será hasta el 30 de agosto

GENERANDO AUDIO...

Más de un millón de mujeres de 63 y 64 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar, informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, informó que el registro para mujeres de 60, 61 y 62 años seguirá abierto hasta el 30 de agosto.

“La Pensión Mujeres Bienestar es un compromiso de la presidenta para con las mujeres y materializar la idea de que llegamos todas al Gobierno de México y es un reconocimiento para todas las mujeres”, explicó.

La funcionaria también dijo que hasta el 17 de agosto, 1.4 millones ya se habían registrado en los Módulos de Bienestar, y el objetivo es alcanzar 2.2 millones sólo en agosto.

¿Cómo registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar?

Las interesadas deben acudir a cualquiera de los 2 mil 400 módulos distribuidos en todo el país, de lunes a sábado, entre 10:00 y 16:00 horas. La ubicación puede consultarse en: www.gob.mx/bienestar.

El registro se organiza por la letra inicial del primer apellido con el siguiente calendario:

Lunes (A, B, C): 18, 25 de agosto

18, 25 de agosto Martes (D a H): 19, 26

19, 26 Miércoles (I a M): 20, 27

20, 27 Jueves (N a R): 21, 28

21, 28 Viernes (S a Z): 22, 29

22, 29 Sábados (todas las letras): 23, 30

Documentos necesarios:

Identificación oficial vigente

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (máximo 6 meses)

Teléfono de contacto

Formato Bienestar (se entrega en módulo)

También abre registro para Pensión de Adultos Mayores

Del 18 al 30 de agosto, también se realiza el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a partir de los 65 años.

Este trámite se hace de lunes a sábado de 9:00 a 16:00 horas, y se siguen las mismas fechas por apellido que en la pensión de mujeres. Los requisitos son similares:

Identificación oficial

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

Además, las personas adultas mayores pueden registrar un auxiliar que las represente, presentando los mismos documentos

