Registro para pensiones Bienestar de mujeres y adultos mayores será hasta el 30 de agosto

| 14:48 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Registro para la Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

Más de un millón de mujeres de 63 y 64 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar, informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, informó que el registro para mujeres de 60, 61 y 62 años seguirá abierto hasta el 30 de agosto.

“La Pensión Mujeres Bienestar es un compromiso de la presidenta para con las mujeres y materializar la idea de que llegamos todas al Gobierno de México y es un reconocimiento para todas las mujeres”, explicó.

La funcionaria también dijo que hasta el 17 de agosto, 1.4 millones ya se habían registrado en los Módulos de Bienestar, y el objetivo es alcanzar 2.2 millones sólo en agosto.

¿Cómo registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar?

Las interesadas deben acudir a cualquiera de los 2 mil 400 módulos distribuidos en todo el país, de lunes a sábado, entre 10:00 y 16:00 horas. La ubicación puede consultarse en: www.gob.mx/bienestar.

El registro se organiza por la letra inicial del primer apellido con el siguiente calendario:

  • Lunes (A, B, C): 18, 25 de agosto
  • Martes (D a H): 19, 26
  • Miércoles (I a M): 20, 27
  • Jueves (N a R): 21, 28
  • Viernes (S a Z): 22, 29
  • Sábados (todas las letras): 23, 30

Documentos necesarios:

  • Identificación oficial vigente
  • CURP (impresión reciente)
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio (máximo 6 meses)
  • Teléfono de contacto
  • Formato Bienestar (se entrega en módulo)

[TE PODRÍA INTERESAR: Mujeres y jóvenes: inicia registro para apoyos de 3 mil y 8 mil 480 al mes respectivamente]

También abre registro para Pensión de Adultos Mayores

Del 18 al 30 de agosto, también se realiza el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a partir de los 65 años.

Este trámite se hace de lunes a sábado de 9:00 a 16:00 horas, y se siguen las mismas fechas por apellido que en la pensión de mujeres. Los requisitos son similares:

  • Identificación oficial
  • CURP
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio
  • Teléfono de contacto

Además, las personas adultas mayores pueden registrar un auxiliar que las represente, presentando los mismos documentos

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Pensión Bienestar: cuando depositan el apoyo de 6 mil pesos en septiembre

Pensiones

Pensión Bienestar: cuando depositan el apoyo de 6 mil pesos en septiembre

¿Cuándo cae la pensión IMSS de septiembre? Aquí la fecha

Pensiones

¿Cuándo cae la pensión IMSS de septiembre? Aquí la fecha

¿Tienes 60 años o más? Inicia tu registro a la Pensión Bienestar

Pensiones

¿Tienes 60 años o más? Inicia tu registro a la Pensión Bienestar

Modalidad 40: ¿Cómo realizar el pago en línea y aumentar tu pensión?

Pensiones

Modalidad 40: ¿Cómo realizar el pago en línea y aumentar tu pensión?

Etiquetas: