Renta Vitalicia IMSS: cómo retirarte antes de los 60 y recibir pensión de por vida
Muchos mexicanos pretenden dejar atrás la rutina laboral antes de los 60 años, pero sin sacrificar su estabilidad económica.
La Renta Vitalicia del IMSS, bajo el Régimen 97, ofrece esa posibilidad: permite recibir una pensión mensual garantizada de por vida, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales y financieros.
Esta modalidad está diseñada para quienes comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 y acumularon un ahorro suficiente en su Afore.
La gran ventaja de este esquema es que el ingreso se mantiene fijo, incluso si el trabajador vive muchos años después de retirarse.
Requisitos para acceder a la Renta Vitalicia
Para 2025, los trabajadores interesados deben cumplir con los siguientes criterios:
- Haber cotizado mínimo 850 semanas (el requisito aumentará gradualmente hasta mil semanas en 2031)
- Aunque en la pensión por Régimen 97 es requisito tener entre 60 y 64 años para la Pensión por Cesantía, o 65 años para la Pensión por Vejez, para la modalidad de Renta Vitalicia es posible retirarse antes de la edad establecida, siempre y cuando el cálculo de la pensión supere en más del 30% la pensión mínima garantizada
- Contar con un Expediente de Identificación de Trabajador actualizado en la Afore
- Tener saldo suficiente en la Afore para financiar una pensión mayor a la mínima garantizada
¿Cuáles son los documentos necesarios para tramitar la Renta Vitalicia?
Los solicitantes deberán presentar:
- Identificación oficial vigente
- Estado de cuenta de la Afore o comprobante de registro en la Administradora
- Estado de cuenta bancario con CLABE
- Resolución o negativa de pensión emitida por el IMSS
¿Cómo solicitar la Renta Vitalicia?
- Presentar la Solicitud de Pensión en la Subdelegación del IMSS correspondiente
- Recibir el Documento de Oferta, donde se indican las aseguradoras autorizadas y las condiciones de pago
- Elegir la aseguradora que mejor se ajuste a las necesidades del trabajador
- Tras la resolución del IMSS, acudir a la aseguradora para iniciar el pago de la pensión
- Si se tienen recursos del SAR 92 por trabajos previos a 1997, pueden retirarse en una sola exhibición en la Afore
Beneficios de la Renta Vitalicia
- Garantiza una pensión de por vida, ajustada anualmente por inflación
- Incluye un Seguro de Sobrevivencia para proteger a los beneficiarios
- Permite el retiro anticipado y la disposición de excedentes libres de impuestos
Con esta modalidad, el IMSS brinda una alternativa sólida para planear el retiro sin depender exclusivamente de la edad legal de jubilación, asegurando un ingreso estable y la posibilidad de retirarse antes de los 60 años para quienes tengan los recursos acumulados.