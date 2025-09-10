Renta Vitalicia IMSS: cómo retirarte antes de los 60 y recibir pensión de por vida

GENERANDO AUDIO...

Checa los detalles de esta modalidad. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Muchos mexicanos pretenden dejar atrás la rutina laboral antes de los 60 años, pero sin sacrificar su estabilidad económica.

La Renta Vitalicia del IMSS, bajo el Régimen 97, ofrece esa posibilidad: permite recibir una pensión mensual garantizada de por vida, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales y financieros.

Esta modalidad está diseñada para quienes comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 y acumularon un ahorro suficiente en su Afore.

La gran ventaja de este esquema es que el ingreso se mantiene fijo, incluso si el trabajador vive muchos años después de retirarse.

Requisitos para acceder a la Renta Vitalicia

Para 2025, los trabajadores interesados deben cumplir con los siguientes criterios:

Haber cotizado mínimo 850 semanas (el requisito aumentará gradualmente hasta mil semanas en 2031)

(el requisito aumentará gradualmente hasta mil semanas en 2031) Aunque en la pensión por Régimen 97 es requisito tener entre 60 y 64 años para la Pensión por Cesantía, o 65 años para la Pensión por Vejez, para la modalidad de Renta Vitalicia es posible retirarse antes de la edad establecida, siempre y cuando el cálculo de la pensión supere en más del 30% la pensión mínima garantizada

Contar con un Expediente de Identificación de Trabajador actualizado en la Afore

Tener saldo suficiente en la Afore para financiar una pensión mayor a la mínima garantizada

¿Cuáles son los documentos necesarios para tramitar la Renta Vitalicia?

Los solicitantes deberán presentar:

Identificación oficial vigente

Estado de cuenta de la Afore o comprobante de registro en la Administradora

Estado de cuenta bancario con CLABE

Resolución o negativa de pensión emitida por el IMSS

¿Cómo solicitar la Renta Vitalicia?

Presentar la Solicitud de Pensión en la Subdelegación del IMSS correspondiente

correspondiente Recibir el Documento de Oferta, donde se indican las aseguradoras autorizadas y las condiciones de pago

Elegir la aseguradora que mejor se ajuste a las necesidades del trabajador

Tras la resolución del IMSS, acudir a la aseguradora para iniciar el pago de la pensión

Si se tienen recursos del SAR 92 por trabajos previos a 1997, pueden retirarse en una sola exhibición en la Afore

Beneficios de la Renta Vitalicia

Garantiza una pensión de por vida, ajustada anualmente por inflación

Incluye un Seguro de Sobrevivencia para proteger a los beneficiarios

para proteger a los beneficiarios Permite el retiro anticipado y la disposición de excedentes libres de impuestos

Con esta modalidad, el IMSS brinda una alternativa sólida para planear el retiro sin depender exclusivamente de la edad legal de jubilación, asegurando un ingreso estable y la posibilidad de retirarse antes de los 60 años para quienes tengan los recursos acumulados.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]