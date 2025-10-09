¡Retírate tranquilo! Renta vitalicia, la opción para que no quedarse sin fondos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Después de una vida de trabajo, los adultos mayores tienen opciones para su retiro, por ejemplo, la renta vitalicia, con la que aseguran un ingreso de manera periódica por el resto de sus días.

¿Qué es la renta vitalicia?

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), explica que la renta vitalicia es una de las tres opciones que existen en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Se caracteriza por:

Ser una pensión de por vida que se contrata con una aseguradora

El monto depende del saldo acumulado en la cuenta del Afore

Se debe comprar un Seguro de Sobrevivencia con cargo a los recursos de la cuenta individual.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la renta vitalicia es “el contrato por el cual la aseguradora, a cambio de recibir los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado”.

¿Cómo acceder a la renta vitalicia?

Para poder tramitar la renta vitalicia en el IMSS es necesario cubrir con los requisitos establecidos por el Instituto tales como:

Tener mínimo 850 semanas de cotización ante el IMSS

de cotización ante el Estar bajo el régimen 97 del Instituto.

Tener tu Expediente de Identificación de Trabajador actualizado (genéralo en tu Afore).

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la renta vitalicia es una modalidad del Régimen de Pensión de Cuentas Individuales.

Entre las ventajas que establece el ISSSTE de la renta vitalicia es que el beneficiario seguirá recibiendo una pensión mensual, incluso si se excede el monto que se logró ahorrar durante la vida laboral.

Tanto el ISSSTE como el IMSS ofrecen información sobre las aseguradoras disponibles a elegir para que se haga el trámite de la renta vitalicia.