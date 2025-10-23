GENERANDO AUDIO...

Personas con Discapacidad acceden a un apoyo económico. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México lanzó la Pensión Bienestar para Hombres con Discapacidad de entre 30 y 64 años, un apoyo económico que busca mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan limitaciones físicas, visuales, auditivas o intelectuales.

Este programa entrega 3,200 pesos cada dos meses, de forma directa y sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar.

Requisitos para registrarse

Para acceder a la Pensión Bienestar Hombres, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 30 y 64 años de edad .

. Presentar acta de nacimiento (original y copia).

(original y copia). Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otra).

(INE, pasaporte u otra). CURP en original y copia.

en original y copia. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

con antigüedad no mayor a seis meses. Certificado médico que acredite la discapacidad.

Además, es indispensable residir en uno de los estados participantes, ya que el programa no está disponible en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

¿Cómo registrarse en el programa?

El registro a la Pensión Bienestar Hombres se realiza de forma presencial en los módulos de atención de la Secretaría del Bienestar. Allí se revisan los documentos y se valida que el solicitante cumpla con los requisitos. Una vez aprobado, el beneficiario comenzará a recibir los 3 mil 200 pesos bimestrales en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Si la persona no puede acudir personalmente, puede nombrar a un auxiliar que la represente. Este deberá presentar su identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco.

Para ubicar el módulo más cercano, se puede consultar el sitio oficial: gob.mx/bienestar.

La Pensión Bienestar Hombres forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y busca garantizar el pleno ejercicio de derechos y la inclusión social de las personas con discapacidad.