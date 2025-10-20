¿Se Puede recibir 50 mil pesos de pensión con la Modalidad 40 del IMSS?

GENERANDO AUDIO...

Atento pensionado: IMSS tiene cambios. Foto: Cuartoscruo

Para los trabajadores mexicanos que buscan asegurar un retiro con un ingreso mensual elevado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece la Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio, mejor conocida como Modalidad 40.

Este beneficio permite a los trabajadores dados de baja del régimen obligatorio realizar cotizaciones voluntarias para mejorar el monto de su pensión o completar las semanas necesarias para jubilarse.

Muchos futuros jubilados ven en la Modalidad 40 la vía para obtener una pensión de 50 mil pesos mensuales, un monto que es posible, pero que implica un alto costo y el cumplimiento de requisitos específicos.

¿Quiénes pueden acceder a la Modalidad 40?

La Modalidad 40 está dirigida exclusivamente a los trabajadores que empezaron a cotizar bajo la Ley del IMSS de 1973 (antes del 1 de julio de 1997), aunque también pueden optar por ella quienes estén sujetos a la ley vigente, siempre que cumplan con ciertas características:

Estar dado de baja del Régimen Obligatorio del IMSS

Tener al menos 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años antes de causar la baja

No haber pasado más de 5 años desde la fecha de su última cotización

El costo de una pensión de 50 mil pesos

Sin embargo, aunque es posible, si cumples con los requisitos y deseas obtener una pensión del IMSS superior a los 40 mil o 50 mil pesos, debes cubrir un costo considerable en cuanto a las aportaciones voluntarias.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El pago mensual en la Modalidad 40 se calcula con base en el Salario Diario de Cotización con el que el trabajador se registre. Para aspirar a una pensión alta, el interesado necesita:

Tener más de 2 mil semanas cotizadas

cotizadas Ingreso cercano a 25 UMAS diarias (2,828 pesos), los últimos cinco años de cotización

Documentos para inscribirse

Los trabajadores interesados en la Modalidad 40 deben realizar el trámite llevando los siguientes documentos:

Para presentar en la subdelegación del IMSS: