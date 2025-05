GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Si tienes una pensión del IMSS o ISSSTE y además trabajas formalmente, puedes recibir reparto de utilidades como cualquier otro trabajador activo. Debes contar con una relación laboral vigente y estar dado de alta en el IMSS para tener derecho legal al reparto de utilidades anuales.

Aunque estés jubilado, si tienes contrato con una empresa y estás registrado, la ley te reconoce como empleado y puedes recibir esta prestación.

¿Qué dice la ley sobre utilidades para pensionados?

El reparto de utilidades es un derecho establecido en el Artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Esta prestación se entrega a trabajadores que hayan estado contratados en empresas que generaron ganancias el año fiscal anterior.

Un pensionado que trabaja formalmente puede recibir utilidades, ya que sigue siendo productivo y cotiza ante el IMSS como cualquier trabajador activo. Incluso si tu contrato es por horas o temporal, puedes recibir utilidades si la relación laboral está vigente y registrada.

¿Qué pasa si solo recibo pensión y no trabajo?

Si solo recibes tu pensión y no tienes empleo formal, no tienes derecho a reparto de utilidades según lo marca la ley laboral. El beneficio se otorga únicamente a personas con un vínculo activo con una empresa, es decir, con un contrato y alta ante el IMSS. Quienes no trabajan ya no generan productividad directa, por lo tanto, no forman parte del personal que debe recibir utilidades.

¿Puedo tener trabajo y pensión al mismo tiempo?

Sí, en México es legal recibir pensión y trabajar, siempre que cumplas con ciertas condiciones según tu régimen de retiro. Si te jubilaste bajo la Ley 73 del IMSS, puedes volver a trabajar siempre que no sea con el mismo patrón que te pensionó. Debes verificar que tu nuevo contrato esté bien registrado y que tu actividad no afecte el pago mensual de tu pensión.

Consulta directamente con el IMSS o ISSSTE para asegurarte de que tu empleo no genere conflictos con tu situación como pensionado. Si estás pensionado y trabajas formalmente, podrías recibir utilidades. Revisa tu contrato, confirma que cotizas al IMSS y pregunta en tu empresa.