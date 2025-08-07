GENERANDO AUDIO...

FOITO: Getty Images

La Secretaría del Bienestar puede suspender la Pensión del Bienestar para adultos mayores si no se cumplen ciertos requisitos. El apoyo, que es un derecho constitucional, se entrega cada dos meses a personas de 65 años o más. Sin embargo, existen reglas claras que pueden afectar su permanencia.

Su objetivo es “contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar las condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social”.

El programa, que actualmente otorga 6 mil 200 pesos bimestrales, contempla situaciones en las que el pago se suspende de manera temporal o definitiva.

Principales razones para perder la pensión para adultos mayores

Estos son los motivos más comunes por los que se puede suspender o cancelar el beneficio:

No recoger la Tarjeta del Banco del Bienestar o dejar de cobrar el apoyo por más de dos bimestres consecutivos

o dejar de cobrar el apoyo por Errores en datos personales , como CURP incorrecta, nombre mal capturado o duplicidad en el padrón

, como CURP incorrecta, nombre mal capturado o duplicidad en el padrón No cumplir con el trámite de supervivencia , en zonas donde aún no se entrega la tarjeta

, en zonas donde aún no se entrega la tarjeta Fallecimiento del beneficiario , confirmado por el IMSS, el Registro Civil o sus familiares

, confirmado por el IMSS, el Registro Civil o sus familiares No reportar cambio de domicilio, lo que impide actualizar el padrón en su zona

¿Qué hacer si suspendieron tu Pensión del Bienestar?

En la mayoría de los casos, la suspensión es temporal. Para reactivarla, la persona adulta mayor o su auxiliar debe acudir al Módulo de Bienestar más cercano con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento

Acta de defunción del auxiliar, en caso de que haya fallecido

Puedes consultar la ubicación de los módulos en: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx

Aunque es un derecho garantizado, los beneficiarios deben mantener su información actualizada y estar pendientes de cualquier requerimiento para evitar la suspensión del pago.