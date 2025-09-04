Talón de pago ISSSTE septiembre 2025: pasos para descargarlo en línea
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya puso a disposición el talón de pago de septiembre 2025, un documento esencial para trabajadores, jubilados y pensionados, ya que en él se reflejan los ingresos, deducciones y aportaciones mensuales. El trámite puede realizarse en línea desde cualquier dispositivo con internet, lo que facilita el acceso inmediato a la información.
¿Qué es el talón de pago del ISSSTE?
El talón de pago es un comprobante oficial emitido por el ISSSTE que muestra el desglose del salario o pensión recibida. Incluye datos como:
- Nombre del beneficiario.
- Clave del trabajador.
- Monto bruto y neto del ingreso.
- Deducciones aplicadas (impuestos, créditos, seguros, entre otros).
Este documento tiene múltiples usos, pues además de servir como constancia de ingresos para trámites personales, bancarios o administrativos, permite a los beneficiarios llevar un control financiero detallado y detectar posibles errores en sus pagos.
Paso a paso: cómo descargar el talón de pago de septiembre 2025
El proceso es sencillo y completamente digital. Para obtener tu comprobante, sigue estas indicaciones:
- Accede al portal oficial del ISSSTE desde tu navegador.
- En el menú principal, selecciona la sección “Talón de Pago”.
- Elige tu tipo de usuario, ya sea trabajador activo, pensionado o jubilado.
- Ingresa tus datos personales: CURP o RFC, junto con la contraseña registrada. En caso de no tener cuenta, el portal ofrece la opción de crear una.
- Selecciona el periodo a consultar, en este caso, septiembre 2025.
- Descarga el documento en PDF, guárdalo en tu dispositivo o imprime una copia según lo necesites.
¿Por qué es importante descargarlo?
El talón de pago del ISSSTE es solicitado comúnmente para gestionar créditos, trámites bancarios o comprobaciones ante dependencias oficiales. Además, contar con él asegura a los trabajadores y pensionados un respaldo confiable de sus ingresos mensuales.