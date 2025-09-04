Talón de pago ISSSTE septiembre 2025: pasos para descargarlo en línea

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya puso a disposición el talón de pago de septiembre 2025, un documento esencial para trabajadores, jubilados y pensionados, ya que en él se reflejan los ingresos, deducciones y aportaciones mensuales. El trámite puede realizarse en línea desde cualquier dispositivo con internet, lo que facilita el acceso inmediato a la información.

¿Qué es el talón de pago del ISSSTE?

El talón de pago es un comprobante oficial emitido por el ISSSTE que muestra el desglose del salario o pensión recibida. Incluye datos como:

Nombre del beneficiario .

. Clave del trabajador.

del trabajador. Monto bruto y neto del ingreso.

bruto y del ingreso. Deducciones aplicadas (impuestos, créditos, seguros, entre otros).

Este documento tiene múltiples usos, pues además de servir como constancia de ingresos para trámites personales, bancarios o administrativos, permite a los beneficiarios llevar un control financiero detallado y detectar posibles errores en sus pagos.

Paso a paso: cómo descargar el talón de pago de septiembre 2025

El proceso es sencillo y completamente digital. Para obtener tu comprobante, sigue estas indicaciones:

Accede al portal oficial del ISSSTE desde tu navegador. En el menú principal, selecciona la sección “Talón de Pago”. Elige tu tipo de usuario, ya sea trabajador activo, pensionado o jubilado. Ingresa tus datos personales: CURP o RFC, junto con la contraseña registrada. En caso de no tener cuenta, el portal ofrece la opción de crear una. Selecciona el periodo a consultar, en este caso, septiembre 2025. Descarga el documento en PDF, guárdalo en tu dispositivo o imprime una copia según lo necesites.

¿Por qué es importante descargarlo?

El talón de pago del ISSSTE es solicitado comúnmente para gestionar créditos, trámites bancarios o comprobaciones ante dependencias oficiales. Además, contar con él asegura a los trabajadores y pensionados un respaldo confiable de sus ingresos mensuales.