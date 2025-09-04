Talón de pago ISSSTE septiembre 2025: pasos para descargarlo en línea

| 11:15 | Redacción | Uno TV
issste-desmiente-entrega-de-bono-anual-a-pensionados-y-jubilados
Foto: Cuartoscuro

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya puso a disposición el talón de pago de septiembre 2025, un documento esencial para trabajadores, jubilados y pensionados, ya que en él se reflejan los ingresos, deducciones y aportaciones mensuales. El trámite puede realizarse en línea desde cualquier dispositivo con internet, lo que facilita el acceso inmediato a la información.

¿Qué es el talón de pago del ISSSTE?

El talón de pago es un comprobante oficial emitido por el ISSSTE que muestra el desglose del salario o pensión recibida. Incluye datos como:

  • Nombre del beneficiario.
  • Clave del trabajador.
  • Monto bruto y neto del ingreso.
  • Deducciones aplicadas (impuestos, créditos, seguros, entre otros).

Este documento tiene múltiples usos, pues además de servir como constancia de ingresos para trámites personales, bancarios o administrativos, permite a los beneficiarios llevar un control financiero detallado y detectar posibles errores en sus pagos.

Paso a paso: cómo descargar el talón de pago de septiembre 2025

El proceso es sencillo y completamente digital. Para obtener tu comprobante, sigue estas indicaciones:

  1. Accede al portal oficial del ISSSTE desde tu navegador.
  2. En el menú principal, selecciona la sección “Talón de Pago”.
  3. Elige tu tipo de usuario, ya sea trabajador activo, pensionado o jubilado.
  4. Ingresa tus datos personales: CURP o RFC, junto con la contraseña registrada. En caso de no tener cuenta, el portal ofrece la opción de crear una.
  5. Selecciona el periodo a consultar, en este caso, septiembre 2025.
  6. Descarga el documento en PDF, guárdalo en tu dispositivo o imprime una copia según lo necesites.

¿Por qué es importante descargarlo?

El talón de pago del ISSSTE es solicitado comúnmente para gestionar créditos, trámites bancarios o comprobaciones ante dependencias oficiales. Además, contar con él asegura a los trabajadores y pensionados un respaldo confiable de sus ingresos mensuales.

Te recomendamos:

Engomado azul, placas 9-0, sin circulación este viernes 5 de septiembre

Ciudad de México

Engomado azul, placas 9-0, sin circulación este viernes 5 de septiembre

Revelan por qué el refrigerador hace ruidos extraños de noche y cuándo podría tratarse de una falla

Estilo de vida

Revelan por qué el refrigerador hace ruidos extraños de noche y cuándo podría tratarse de una falla

Cae Abelsasar “N”, relacionado con el asesinato de tres taxistas en Playa del Carmen

Quintana Roo

Cae Abelsasar “N”, relacionado con el asesinato de tres taxistas en Playa del Carmen

Volcán Popocatépetl arroja material incandescente durante tormenta

Puebla

Volcán Popocatépetl arroja material incandescente durante tormenta

Etiquetas: ,