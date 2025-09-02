¿Tu apellido inicia con B? Desde hoy puedes retirar tu Pensión Bienestar

GENERANDO AUDIO...

Las Pensiones del Bienestar comenzaron sus depósitos para el bimestre septiembre-octubre 2025. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que las personas cuyo primer apellido inicia con la letra B podrán disponer de su dinero a partir del 2 de septiembre.

El pago corresponde a los programas de apoyo para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y Madres Trabajadoras. Los beneficiarios recibirán su depósito directamente en tarjetas del Banco del Bienestar, sin necesidad de trámites adicionales.

Pago de pensiones Bienestar septiembre-octubre 2025

De acuerdo con el calendario oficial, los depósitos se realizan de manera escalonada según la letra del primer apellido, con el objetivo de evitar aglomeraciones y agilizar la entrega de recursos.

Las personas beneficiarias podrán retirar el dinero el mismo día en que se realice el depósito en su tarjeta. Además, la Secretaría del Bienestar recordó que no es necesario acudir a oficinas para verificar la entrega, ya que el recurso se deposita de manera automática.

Programas incluidos en el depósito

El depósito cubre a quienes forman parte de los siguientes programas:

Pensión Adultos Mayores

Pensión Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar

Programa Madres Trabajadoras

La dependencia reiteró que los pagos continuarán durante los próximos días de acuerdo con la inicial del primer apellido, hasta completar la dispersión nacional.

El próximo movimiento del calendario de pagos será informado por la Secretaría del Bienestar a través de sus canales oficiales.