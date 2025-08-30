Último día de registro para la pensión Mujeres Bienestar; consulta tu módulo más cercano y quiénes pueden hacerlo

| 09:23 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Hoy es el último día para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar; consulta requisitos y módulos en la página oficial.
Módulos de registro se pueden consultar en internet. Foto: Cuartoscuro

Este sábado 30 de agosto es el último día para que mujeres de 60 a 64 años se registren a la Pensión Mujeres Bienestar, informaron las autoridades.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, hizo un llamado a las adultas mayores para acudir a alguno de los 2 mil 400 Módulos de Bienestar en todo el país. El servicio estará disponible de 10:00 a 16:00 horas.

Un millón de beneficiarias ya reciben la pensión

Hasta ahora, un millón de mujeres de 63 y 64 años ya son beneficiarias del programa.

“El apoyo reconoce toda una vida de esfuerzo de las mujeres dentro y fuera de su hogar, contribuyendo a su independencia económica”, dijo Montiel Reyes.

La ubicación de los módulos se puede consultar en el portal oficial de la dependencia: www.gob.mx/bienestar

Requisitos para registrarse

Las interesadas deberán presentar en original y copia:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, Inapam o carta de identidad)
  • CURP (impresión reciente)
  • Acta de nacimiento (legible)
  • Comprobante de domicilio (máx. 6 meses: luz, agua, gas, teléfono o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)

