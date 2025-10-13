¿Ya recogiste tu tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar? Checa la fecha límite

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de México informó las fechas y los lugares para que las nuevas beneficiarias del programa Mujeres Bienestar puedan recoger sus tarjetas, donde recibirán los depósitos bimestrales del apoyo económico. El proceso inició el pasado 7 de octubre y estará disponible hasta el 7 de noviembre, según datos oficiales de la Secretaría de Bienestar.

¿Dónde recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

Las beneficiarias recibirán un mensaje SMS al número proporcionado durante su registro, con la fecha, hora y módulo para recoger la tarjeta de Bienestar. Además, podrán consultar el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar, www.gob.mx/bienestar, donde se habilita un buscador por CURP para localizar el módulo correspondiente. La entrega será presencial y las tarjetas se entregarán en sobres sellados para garantizar la seguridad del proceso.

Documentos necesarios para recoger la tarjeta del Bienestar

Para recoger la tarjeta del Bienestar, las beneficiarias deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (original y copia).

Talón Morado, el recibo entregado el día del registro en el módulo del Bienestar.

Beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar

El programa está dirigido a mexicanas de 60 a 64 años registradas en los módulos de la Secretaría de Bienestar. Estas mujeres, en su mayoría dedicadas al hogar o sin acceso a empleos formales, recibirán un apoyo económico bimestral que busca mejorar su calidad de vida. Ariadna Montiel indicó que la iniciativa se implementa por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reconoce el trabajo no remunerado en el hogar por primera vez en un programa federal.

Cantidad de tarjetas entregadas de Mujeres Bienestar

Hasta el momento, un millón de mujeres de 63 y 64 años ya reciben la pensión de Bienestar, según la Secretaría. Con la nueva entrega se completará la cobertura para las beneficiarias de entre 60 y 62 años. La Secretaría señaló que la distribución se realiza de manera gradual para evitar aglomeraciones y largas filas. Para aclarar dudas, las interesadas pueden acudir a los módulos oficiales o consultar las redes sociales verificadas de la Secretaría.

Objetivo de la entrega de la tarjeta Mujeres Bienestar

Con esta entrega masiva, el Gobierno busca reconocer la trayectoria de las mujeres que han sostenido hogares y comunidades sin recibir ingreso formal. Montiel Reyes señaló que la meta es que todas las beneficiarias puedan disponer del apoyo antes de finalizar 2025, consolidando uno de los programas sociales más importantes de la administración actual.