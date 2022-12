Francia vs. Marruecos: fecha y horario de la semifinal de Qatar 2022

Francia y Marruecos buscan su pase a la final. Foto: AFP

El Mundial de Qatar vive sus últimos momentos donde cuatro equipos quedan con vida y buscan la gloria; por eso te presentamos la fecha, horario y detalles de la semifinal entre Francia y Marruecos.

La semifinal de Francia vs. Marruecos se jugará en el Estadio Al Bayt el miércoles a las 13:00 (tiempo del centro de México) donde los galos parten como claros favoritos, sin embargo, los africanos ha sido sorprendentes y en su camino han dejado fuera a potencias como España y Portugal.

Ver más

Uno de los duelos más interesantes para la semifinal del miércoles, será el que se dará entre Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, compañeros y amigos en el PSG, que se cruzarán por la izquierda o derecha, según el punto de vista de cada uno, en un choque electrizante.

Cabe destacar que este encuentro también contará con la participación del árbitro central mexicano, César Arturo Ramos Palazuelos, acompañado por los jueces asistentes, Alberto Morín y Miguel Hernández.

Francia vs. Marruecos: un duelo de amigos entre Mbappé y Hakimi

Ver más

Amigos en el PSG, Kylian Mbappé y Achraf Hakimi ya se verán las caras en la semifinal de Qatar 2022, después de que han presumido su amistad en pleno Mundial.

Ambos jugadores fueron vistos juntos en Instagram durante el torneo y se enviaron mensajes en Twitter. “See you soon my Friend” (“Nos vemos pronto amigo mío”), dijo el marroquí, mensaje que Mbappé respondió con tres corazones.

El delantero francés felicitó a Marruecos por su clasificación ante España con un emoji pingüino, detrás del nombre de Hakimi, haciendo un guiño la a celebración de Hakimi, después de su penal decisivo, un baile que Mbappé practica también en el PSG.

Los dos comparten otra celebración idéntica: en cuclillas, un pulgar en la nariz, una mano en la espalda, en posición de tetera, que Mbappé realizó contra Polonia en octavos de final.

“Somos dos jóvenes de 23 años que comparten los mismos gustos, hablamos de música, de videojuegos, vamos al restaurante”, explicó el defensa marroquí en el diario Le Parisien.

Los jugadores se vieron en Doha. Durante una jornada de descanso en el Mundial, Mbappé visitó a su amigo en el hotel de la selección de Marruecos y posó, con una camiseta naranja, en una foto con su compañero de equipo.

Sin embargo, esta vez, durante 90 o 120 minutos, los dos amigos se atacarán mutuamente en lugar de defenderse.