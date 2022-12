¡Directo en el orgullo! Gerard Piqué se burla de México tras su actuación en el Mundial de Qatar 2022

Gerard Piqué criticó la actuación del Tri. Instagram/Reuters

Gerard Piqué, exfutbolista español, se burló de la participación que tuvo México durante el Mundial de Qatar 2022, el cual fue ganado el domingo por Argentina y los festejos aún siguen en Buenos Aires, mientras participaba en una transmisión con generadores de contenidos.

En el video que circula por las redes sociales se ve al ex de Shakira hacer un comentario en tono sarcástico sobre la actuación del Tricolor en la pasada Copa del Mundo, donde obtuvo una derrota, un empate y una victoria y se quedó en la fase de grupos, algo que no había pasado en las últimas siete ediciones del torneo.

La actuación de México en Qatar 2022 ocasionó la dimisión del “Tata” Martino como director técnico y se espera su reemplazo de cara al próximo ciclo mundialista donde el país será sede junto Estados Unidos y Canadá.

Esto fue lo que dijo Gerard Piqué sobre México

En la transmisión con generadores de contenido Piqué dijo: “Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial”.

Ver más Que pesado #pique burlándose de la selección de Mexico @Canelo llévatelo pic.twitter.com/V8CNrCMcVz — ob💅 (@OlgaBra19198432) December 16, 2022

¿Cómo le fue a España en Qatar 2022?

España fue campeona del mundo en Sudáfrica 2010 y los siguientes mundiales no ha tenido buena actuación. La participación que tuvo el combinado español durante Qatar 2022 dejó más dudas que satisfacciones.

España se fue de Qatar con una victoria, una derrota y un empate, pasaron a los octavos de final, pero no pudieron ganarle a Marruecos, la sensación de esta edición.