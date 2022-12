El contundente discurso de Kylian Mbappé durante el descanso de la final de Qatar 2022

Kylian Mbappé fue decisivo durante la final contra Argentina. Foto: AFP

Kylian Mbappé perdió junto a la escuadra francesa la Copa del Mundo ante la Argentina de Lionel Messi en la ronda de penales (4,2) el pasado domingo; sin embargo, el futbolista del PSG peleó hasta el último momento del encuentro, incluso salieron a la luz las imágenes del delantero dando un contundente discurso a sus compañeros durante el medio tiempo de la final.

En un video que se filtró en las redes sociales se observa como el Kylian Mbappé, y quien acaba de cumplir 24 años, dijo varias palabras a sus compañeros: “¡No podemos hacerlo peor! ¡Es una final de la Copa del Mundo! ¡Es una Copa del Mundo muchachos, es el juego de su vida! De todos modos, no podemos hacerlo peor de lo que hicimos”.

La escena fue revelada en el documental Thank you the Blues emitido el martes por la noche en TF1. “Volvamos al campo y pongamos un poco de intensidad, nos metemos en los duelos y hacemos otra cosa muchachos. ¡Es una final de la Copa del Mundo! Estamos perdiendo por dos goles. ¡Podemos volver! Chicos, esto es algo que solo sucede cada cuatro años” , finalizó.

Después del discurso, Mbappé fue decisivo con su hat-trick para forzar la prórroga y los penaltis en un partido en el que Argentina se había puesto por delante en dos ocasiones.

No sólo Kylian Mbappé, Didier Deschamps también dio un discurso

Por su parte, Didier Deschamps, director técnico de la selección francesa, expresó su molestia con sus jugadores por ir perdiendo 2-0 y así lo expresó a sus jugadores:

“Necesitamos más precisión en los pases, más precisión en las decisiones. No son compactos. Tienen que estar más cerca uno del otro. ¡Ustedes no están allí! No están en ninguna segunda pelota. ¡No están jugando en una final de la Copa del Mundo!”.

El discurso no quedó ahí y Deschamps quería hacer reaccionar a los suyos elevando el tono: “Señores, yo les voy a decir sin enfadarme. ¿Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se la voy a decir. ¡Que ellos juegan una puta final y nosotros no!”.

El ánimo cambió durante el segundo tiempo donde Francia igualó el marcador para irse a los tiempos extras y después a los penaltis. pero dando como resultado el tricampeonato de Argentina.