¡Partidazo en Qatar! Suiza se impone a Serbia y se mete a los octavos de final

¡Qué partidazo! Suiza le ganó a Serbia y se mete a octavos

Serbia y Suiza se batieron en un duelo a muerte por los octavos de final de Qatar 2022 y protagonizaron un auténtico partidazo en la cancha del Estadio 974, en donde los suizos se impusieron con calidad e inteligencia por marcador de 2-3. Ahora se enfrentarán a Portugal en la etapa de eliminación directa.

Aleksandar Mitrovic y Dusan Vlahovic hicieron las anotaciones para que Serbia se pudiera meter entre las 16 mejores selecciones del mundo; sin embargo, los goles de Xherdan Shaqiri, Breel Embolo y Remo Freuler consumaron una victoria épica a favor de Suiza, mientras Brasil empataba contra Camerún.

¡Suiza comenzó con el dominio y atacó primero!

No iba ni un minuto de juego cuando la delantera suiza hizo héroe al portero Vanja Milinković-Savić, quien tuvo que lucirse en múltiples ocasiones para que el gol no cayera antes de los dos minutos de juego, aunque el equipo vestido de blanco en esta ocasión no dejaría de atacar.

Al minuto 20, el héroe eterno suizo, Xherdan Shaqiri culminó una jugada en la que ninguno de sus compañeros se atrevió a rematar a portería. El exjugador de Liverpool metió un disparo cruzado que golpeó en las piernas de un defensor y el arquero poco pudo hacer en esta ocasión.

Los aficionados helvéticos celebraban con efusividad al apuntalar un marcador que los metería de lleno a los octavos de final de Qatar 2022; sin embargo, comenzarían a darse cuenta de que enfrentarían una batalla a muerte por el ansiado boleto a la siguiente ronda.

Serbia respondió a capa y espada… ¡dieron la vuelta!

Seis minutos después del gol de Shaqiri, Aleksandar Mitrovic hizo muestra de su indudable calidad técnico y metió un golazo de cabeza con un remate cruzado que venció al arquero Gregor Kobel. El movimiento de cuello, así como el sutil golpeo, pusieron al delantero del Fullham en un nuevo nivel de ataque.

Suiza y Serbia siguieron haciéndose daño durante nueve minutos hasta que Dusan Vlahovic volvió a “liquidar” al guardameta suizo con un disparo poco potente, pero sí muy colocado a contrapie del arquero. El atacante de la Juventus celebró con intensidad, ya que ese marcador los metía por primera vez en el partido a los octavos de final.

Si bien, los blancos estuvieron cerca de la anotación en más de una ocasión, las fallas y las contundencia serbia jugaban en contra de los suizos, quienes armarían una jugada pletórica para recuperar el boleto a la siguiente fase.

¡Una auténtica guerra! Suiza le empató a Serbia con un golazo

Un minuto antes de que terminara la primera mitad, y cuando Serbia comenzaba a plantear un juego mesurado para defender su ventaja, Suiza arrancó una jugada de muchos toques desde el medio campo. A base de primeros toques, el balón terminó en los pies de Breel Embolo, quien sólo empujó la de gajos al fondo de la portería.

Con su segunda anotación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el delantero del A.S Mónaco ponía tablas en el marcador y la guerra se emparejaba. Ambos cuadros hicieron gala de un juego lucidor y efectivo, lo que entristecía a los fans, pues uno de ellos tendría que quedar eliminado. 2-2 al descanso, a favor de los helvéticos.

¡Cinco goles en 48 minutos! Suiza volvía a darle la vuelta a Serbia

Si el segundo gol de Suiza había sido extraordinario, el tercero fue una obra de arte. De nueva cuenta, la defensa de Serbia se quedó totalmente rebasada por una jugada colectiva de los helvéticos, rematada por una soberbia asistencia de taquito a Remo Freuler, que definió cómodo.

Con el tanto del delantero de Nottingham Forest, los suizos volvían a asegurar su boleto a los octavos de final, mientras los serbios debían buscar dos goles que les regresaran la sonrisa. Ellos tendrían la última palabra.

El conato de bronca, digno de una batalla a muerte como la que ofrecieron Suiza y Serbia, sucedió al minuto 65 cuando el árbitro Fernando Rapallini no marcó un penal dudoso sobre Mitrovic. Los jugadores serbios no soportaron el enojo y se armó una ligera trifulca en el Estadio 974.

Los últimos 15 minutos fueron de mero trámite, pues Brasil y Suiza ya habían amarrado su pase a los octavos de final. La intensidad bajó para evitar lesiones o tarjetas amarillas que condicionaran a algún jugador de cara a la eliminación directa.