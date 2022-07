Acuerdo de emergencia por sequía pide a industria y sector agrícola ceder agua a población

El “Acuerdo de inicio de emergencia por sequía”, permite que cuando la falta de agua es severa, extrema o excepcional, los tres niveles de gobierno implementen acciones.

Una de ellas es que un porcentaje del agua destinada para la agricultura o las industrias sea cedido a la población.

“En el caso de Nuevo León ya se está aplicando este acuerdo y la industria y los agrícolas están cediendo temporalmente un volumen”. Jesús Heriberto Montes | Gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, CONAGUA

Sin embargo, el acuerdo no es suficiente si la respuesta de las autoridades no es pronta y no hay un mejor manejo del agua en territorio nacional, por ejemplo, evitando el desperdicio, producto de fugas; y también actividades ilícitas.

“Hay más del 50% de fugas a nivel nacional de todos los ductos que tienen CONAGUA, también afecta la construcción de presas clandestinas, incluso pozos”. Ángel Terán | Investigador del CIIEMAD, IPN

De acuerdo con el Monitor de Sequía de la CONAGUA, el 1% del país presenta sequía excepcional, 7% extrema y 18% severa.



Autoridades esperan que en los meses de agosto, septiembre y octubre, la lluvia incremente en duración y volumen, pero advierten que la falta de lluvias está pronosticada.