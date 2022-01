Adulto mayor: Una ficha de datos puede ayudarte en caso de emergencia

¿Eres un adulto mayor y vives solo? Una ficha de datos puede ayudarte en caso de emergencia. En México, cuatro de cada 10 de más de 60 años viven solas, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018.



Luz María es una de ellas, tiene 74 años y vive sola desde hace 20 años.

“Sí, así yo voy, vengo nadie me manda, nadie me ordena nadie, me exige”.

Luz María Ortiz | Adulto mayor independiente