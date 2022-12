El equipaje de pasajeros que llegan en un avión procedente de República Dominicana es revisado al desembarcar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para verificar si ingresan a México con alimentos.

La revisión inicia con un sistema de Rayos X. Juan Raúl Reyes, oficial Fitozoosanitario del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) explica el procedimiento:

Más adelante, binomios caninos también inspeccionan maletas documentadas; aparece el primer caso de alimentos no permitidos.

Lidia Petion es ciudadana de Haití. Vino a México a visitar a su prima y le trajo algunos granos verdes llamados gandules.

“Yo no sabía si podía o no pasar. Por eso yo vine con eso. Porque ella me dijo que trajera gandules, porque ella está embarazada”.

Lidia Petion, pasajera.