Tras haber iluminado los hogares, compartir su olor a bosque y cobijar los regalos, los árboles de Navidad naturales que cumplieron su misión en los distintos hogares puede tener un nuevo uso como composta.

El mejor destino que pueden tener es llegar a alguno de los centros de acopio que han colocado varias alcaldías de la Ciudad de México.

En el Parque de los Venados, en la alcaldía Benito Juárez, hay un centro de acopio de árboles de Navidad.

Verónica es una habitante de la alcaldía Benito Juárez que fue a dejar el suyo, a cambio le regalaron una planta de ornato. Sabe de la importancia de esta acción.

“Vean mi sonrisa con la que me estoy yendo por haberlo podido dejar en un lugar que sé que alguien va a poder darle un uso responsable, ya no me siento tan mal porque me llevo una plantita y es mi responsabilidad cuidarla“.

Verónica, habitante de la Ciudad de México