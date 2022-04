El Skatepark de Plutarco Elías Calles en Iztacalco, se transforma por las tardes en una escuela para todos.

Sebastián, de 12 años, practica cada semana.

“Llevo cuatro meses aprendiendo. La verdad esto me llamaba mucho la atención desde chiquito, pero nunca me había animado, me empecé a animar porque ya en redes sociales empezaba a ver más cosas de skate en general”.

Son las clases gratuitas de la Brigada Skate del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.

Rodrigo, es un skater profesional e instructor dentro de la brigada.

“Empecé yo a los 7 años, era un niño, me llamaba mucho la atención, me gustaba caerme, me gustaba eso. Ahorita ya llevo 14 años y para mí es un estilo de vida. Ahora, me gusta enseñar a los chavos y ver cómo progresan”.

Rodrigo Fernández, instructor