Desde su canal de YouTube, Maggy enseña carpintería

Maggy Azcagorta es una cineasta de profesión que desde hace más de cinco años encontró en la carpintería otra pasión que gusta de compartir con sus seguidores.

“Yo estudié otras cosas, pero en un momento en que necesité crear un escritorio y no tenía el dinero para comprarlo, entonces dije ‘lo voy a crear’, con las herramientas más rústicas: un serrucho, lijar a mano, a clavo hice mi propio escritorio y sentí un click, una conexión muy bonita qué dije ‘me gusta esto, quiero seguir haciéndolo’”.

De manera autodidacta, aprendió a trabajar con diferentes tipos de madera en la carpintería.

“De lunes a viernes trabajaba en la oficina y cuando llegaba el fin de semana yo ya traía un proyecto de carpintería en mente que había investigado en Internet. Entonces desde el sábado muy tempranito me levantaba, me iba a comprar mis materiales, sábado y domingo no hacía más que estar trabajando en un pequeño departamento en el que vivía.”

Maggy Azcagorta, carpintera y cineasta