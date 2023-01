¡Hay chamba! Ingresa como Guardia del Servicio de Protección Federal

En el módulo de reclutamiento de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México se ofrecen vacantes para trabajar como Guardia del Servicio de Protección Federal.

Jesús García, uno de los aspirantes, lee con atención los requisitos para entrar a laborar en este puesto y afirma que su objetivo es encontrar un trabajo fijo, lejos de los empleos que ha tenido y que han sido “temporales”.

La función principal del empleo que interesa a Jesús García es custodiar inmuebles de gobierno.

“Es una actividad de seguridad intramuros, es una actividad que podríamos mencionar que durante el año 2022, de enero a diciembre, no tuvo ningún deceso”.

Quienes entran a laborar en este puesto reciben capacitación en la academia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“En el caso de antecedentes penales no es posible, es la única excepción. En el caso de personas que cuenten con tatuajes, solamente la única consideración que se solicita es que no sean en rostro o cuello, que no sean visibles”.

José Luis Rodríguez, secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, CDMX.