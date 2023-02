¿Vives en Unidad Habitacional de la CDMX? Estos son los límites para una sana convivencia

Vivir en unidades habitacionales conlleva derechos y obligaciones, límites que pueden determinar una sana o mala convivencia. Lo primero, y más importante, es saber que existe la Ley de Propiedad de Condominios de Inmuebles de la Ciudad de México (CDMX). De ahí, se desprenden reglas de cohabitación.

Y así, en conjunto, se debe impulsar la plusvalía de sus hogares. La ley mencionada por la administradora establece puntos como límites de vecinos en condominios, atribuciones y áreas comunes.

Los vecinos deben gozar de áreas comunes, sin afectarlas o modificarlas: “No está permitido el que podamos cercar o darle un uso diferente a las áreas comunes para el que fue determinado en el régimen”, detalla Lucia Arellano.

Además, se deben mantener limpias las unidades habitacionales, para evitar problemas como el que refiere Jesús Aceves, vecino de la Unidad Habitacional de Tlatelolco, en la CDMX:

“De los alrededores traen animales de afuera; no es que no puedan venir, pero no levantan sus residuos, los dejan aquí y ese es otro problema”.