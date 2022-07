Paquetes turísticos Qatar 2022: ¿Vas al Mundial? Toma en cuenta estas recomendaciones

El mundial de futbol Qatar 2022 está cada vez más cerca. La afición mexicana es una de las más fieles a su Selección; tan sólo en la justa de Rusia 2018, la FIFA acreditó con su FAN ID a 44 mil mexicanos.

Para llegar a los estadios de Qatar, primero hay que comprar paquetes, muchos de ellos, con agencias que proporcionan traslados y hospedajes, pero tenga cuidado.

Expertos consultados por Unotv.com también recomiendan:

Para la compra de estos servicios turísticos, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene habilitado el monitor de tiendas virtuales, donde se pueden verificar datos importantes de la empresa, como domicilio, la forma de pago, características de servicio, así como términos y condiciones.

“El hecho de que una agencia de viajes no tenga experiencia puede causar que no pueda confirmar los partidos, no pueda confirmar los hoteles, la transportación no le responda; son agencias de viajes que muchas de ellas están empezando en este mercado”.

Eduardo Paniagua | Presidente de la AMAV