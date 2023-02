¿Dónde puedo tomar un curso para obtener el permiso de conducir para menores en CDMX?

Florencia sube al auto para iniciar su clase de manejo, a sus 17 años toma un curso con un instructor certificado. Un requisito obligatorio para obtener un permiso de conducir para menores de edad en la Ciudad de México.

“Sí, es muy importante, porque si en algún momento me paran o algo, pues ya yo tengo mi permiso y no me voy a meter en ningún problema”

Florencia, alumna de escuela de manejo