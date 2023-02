¿Qué es el matrimonio sabático y por qué ayuda tomarse un respiro de la pareja?

El matrimonio sabático es una práctica que se comienza a implementar con más frecuencia entre parejas que desean “darse un respiro” para cumplir, por ejemplo, objetivos profesionales o personales. Ése es el caso de Alejandra, quien vivía con su pareja, pero, tras seis años de relación, planificó con él darse un tiempo.

En el caso de ellos, decidieron separarse en mutuo acuerdo, en un momento en el que ambos atravesaban por momentos importantes en su vida laboral. En entrevista con Unotv.com, Alejandra explica por qué tomaron esa decisión.

Ella, como ejecutiva en una importante compañía; y él, con una oferta laboral en otro país, optaron por tomar un año sabático.

Alejandra dijo que vio en el matrimonio sabático la opción de que su pareja pudiera realizarse como profesional, sin que ella tuviera que dejar su empleo actual o mudarse de ciudad.

“Muchos amigos me han cuestionado de por qué no decidí dejar mi empleo e irme a la ciudad donde él actualmente radica y la razón principal es porque yo estoy contenta con mi trabajo, me siento realizada profesionalmente”.

Dijo Alejandra, quien practica el matrimonio sabático.