En épocas del año donde las lluvias y truenos son recurrentes, hay personas que no la pasan nada bien y que sufren de pluviofobia y ombrofobia.

Nallely Vázquez es una de estas personas, quien confiesa que siente “mucha ansiedad, un malestar muy fuerte: Para mí la temporada de lluvias es terrible y la paso muy mal”.

Vanessa Negrete, por ejemplo, comienza a perder el control cuando escucha que truena el cielo.

Te recomendamos: Prometen bajar de peso y reducir el estrés: Cofepris alerta por estos productos “engaño”

“Siento que me bloqueo y me da mucho miedo, me dan muchas ganas de llorar, siento como mucha ansiedad”.

Vanessa Negrete, paciente.