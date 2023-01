¿Qué tipo de lentes debo usar para proteger mis ojos del sol?

La exposición prolongada a los rayos ultravioleta, no solo afecta a la piel. Desde los párpados hasta las estructuras internas del ojo, pueden sufrir daños por los rayos del sol.

“La primera es la conjuntiva, que es la capa blanca o transparente que recubre nuestro ojo. Esta capita es muy sensible al sol y podemos tener lesiones escamosas, que son un tipo de cáncer, también las pigmentadas que ya son de una especie más agresiva y que podemos tener incluso un desarrollo de un melanoma, que pone en riesgo nuestra vida”

Incluso la presencia de carnosidad en la parte blanca del ojo, puede ser consecuencia de la exposición a los rayos ultravioleta del sol.

La radiación ultravioleta también influye en el desarrollo de cataratas a edades tempranas.



El uso de protector solar en el rostro (incluyendo los párpados) y lentes oscuros con filtro solar, disminuye el riesgo de desarrollar afecciones oculares.

En el caso de los lentes, se deben garantizar la protección UV.

“Sí tener cuidado, porque a veces la calidad del lente va de la mano con que sea un buen filtro. Si el lente es muy malo solamente va a oscurecer, no te filtra; no es lo mismo un lente comprado en el mercado de cinco pesos que un lente que ya tiene ciertas protecciones especiales para precisamente hacer un escudo y que no nos llegue tanta radiación”

Cristina Pacheco | Oftalmóloga, Hospital de la ceguera