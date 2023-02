Sequía en México 2023: Causas y estados afectados; la sequía abarca 35% del territorio nacional

Van tres años en esta condición. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, informó que la sequía en México actualmente abarca el 35% del territorio nacional, en incremento y migra al centro del país.

Corredor central que abarca catorce estados, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México.

La sequía alcanzaría al Sistema Cutzamala, su capacidad llegaría al 20% para primavera de seguir así las condiciones climáticas.

“Si ahorita nos falta el 50% y la nieve que llegó a infiltrarse no escurre, es decir, no se forman riachuelos, no se llena más la presa, de aquí a marzo, pues vamos a perder un 25, 30% y vamos a estar en márgenes muy apretados para el agua”.

José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, investigador en Ciencias Tec de Monterrey y UNAM