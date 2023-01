Zapatos de tacón: ¡Cuidado! Deforman tus pies

De diferentes formas, estilos y altura, los zapatos de tacón dan un toque de glamour y resaltan un atuendo.

Caminar sobre tacones, permite una postura erguida, parecer más esbelta y alta.

“Soy muy bajita y si me da como más seguridad, incluso siento que la postura también cambia”

Pero el uso frecuente de este icónico accesorio, puede deformar la estructura del pie.

Al sobrecargar el peso en los dedos, los huesos del dedo hallux o dedo gordo, se desvían y producen un bulto doloroso conocido como juanete o hallux valgus.

Los juanetes afectan mayormente a las mujeres, la genética y enfermedades como la artritis también influyen en su desarrollo.

En etapa avanzada, esta protuberancia ósea causa hinchazón, dolor y dificultan el andar.



A María, el dolor que le causan los juanetes, la imposibilita a realizar actividades.

“El dolor es insoportable a veces, sobre todo cuando se está moviendo más el dedo al grado de no poder caminar, no poder bailar, de no hacer cosas, el dedo se empieza a adormecer y duele muchísimo”

María Lara, paciente con juanetes