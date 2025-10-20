GENERANDO AUDIO...

Alibaba y Nvidia unen fuerzas. Foto: Xinhua

El gigante tecnológico chino Alibaba Group Holding Ltd. anunció una alianza estratégica con Nvidia para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) física, mientras redobla su apuesta por esta tecnología como parte central de su estrategia empresarial y de innovación.

El anuncio se dio durante la Conferencia Apsara 2025, celebrada en Hangzhou, provincia de Zhejiang, donde Alibaba también presentó su modelo de IA más potente hasta la fecha: Qwen3-Max.

¿Qué es la IA física?

La IA física integra la inteligencia artificial en sistemas autónomos capaces de percibir, comprender y ejecutar acciones en el mundo real, a diferencia de la IA tradicional que se limita al procesamiento de datos como texto o imágenes.

Esta tecnología busca dotar a robots y dispositivos inteligentes de la capacidad de interactuar con el entorno 3D, con aplicaciones que van desde la conducción asistida hasta la automatización industrial.

El papel de Nvidia en la alianza

La plataforma Alibaba Cloud, unidad de cómputo en la nube de Alibaba, integrará el software de IA física de Nvidia, lo que permitirá:

Preprocesamiento de datos

Generación de datos sintéticos

Entrenamiento y evaluación de modelos

Aprendizaje por refuerzo de robots

Con ello, se espera reducir significativamente el ciclo de desarrollo de tecnologías autónomas y acelerar aplicaciones en robótica, transporte y servicios inteligentes.

Qwen3-Max: el modelo de IA más poderoso de Alibaba

Alibaba Cloud presentó Qwen3-Max, un modelo con más de un billón de parámetros, diseñado para destacar en:

Generación de código

Capacidades de agente autónomo

Procesamiento multimodal (texto, imagen, visión)

Los agentes autónomos pueden tomar decisiones y completar tareas de forma independiente, lo que marca un avance clave en la transformación digital de empresas.

Desde el lanzamiento de Qwen en 2023, Alibaba ha liberado más de 300 modelos de IA de código abierto, con más de 600 millones de descargas y 170 mil modelos derivados, consolidándose como uno de los ecosistemas de IA más adoptados en el mundo.

La inversión de Alibaba en IA

Wu Yongming, director ejecutivo de Alibaba Group y presidente de Alibaba Cloud, afirmó que la empresa incrementará su inversión en IA e infraestructura en la nube en los próximos tres años, superando los 380 mil millones de yuanes (53 mil 400 millones de dólares) anunciados previamente.

Según Wu, los grandes modelos de IA se convertirán en sistemas operativos de la era de la IA, con memoria persistente y coordinación entre nube y dispositivos de borde.

Expertos: la competencia global de la IA se intensifica