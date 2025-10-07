GENERANDO AUDIO...

Se convirtió en el más alto del mundo. Foto: Xinhua

En sólo 2 minutos lo que antes tomaba más de 2 horas. Así es el nuevo puente sobre el Gran Cañón de Huajiang, en la provincia de Guizhou, que se ha convertido en el más alto del mundo, a 625 metros sobre el río Beipan.

Una hazaña sobre la “grieta de la Tierra”

El Gran Cañón de Huajiang, conocido como “la grieta de la Tierra”, ya cuenta con una obra que lo cruza de extremo a extremo: un coloso de 2 mil 890 metros de longitud que revoluciona la conectividad en el suroeste de China.

Con 625 metros de altura, el puente supera en casi nueve veces la altura del Golden Gate de San Francisco.

Récord mundial en construcción de puentes

El puente de Huajiang cuenta con un vano principal de 1,420 metros, lo que lo convierte en el puente colgante de celosía de acero con mayor envergadura en terreno montañoso.

Hasta ahora, el récord lo tenía otro puente sobre el río Beipan, inaugurado en 2016, con 565.4 metros de altura.

De obra imposible a corredor de transporte

El proyecto requirió tres años de trabajo y 21 patentes tecnológicas que ya fueron reconocidas como estándares nacionales en China.

Para su elaboración se usaron drones, navegación satelital, materiales de ultra alta resistencia y sistemas de monitoreo inteligente, lo que permitió construir con precisión de milímetros a grandes alturas.

Guizhou: la provincia de los puentes

Aunque Guizhou es una de las provincias menos desarrolladas de China, se ha transformado en referente mundial en construcción de puentes.

Ha levantado más de 30 mil puentes en su terreno montañoso. Alberga casi la mitad de los 100 más altos del mundo.

La suma de sus puentes construidos y en desarrollo supera los 5 mil 400 kilómetros, casi la distancia de norte a sur de China.

Más que infraestructura, un símbolo

“El nuevo puente es un proyecto emblemático que demuestra la innovación de China”, aseguró Zhang Yin, jefa del departamento de transporte provincial.

Más allá de la conectividad, esta obra se ha convertido en símbolo del ingenio y la modernización china, uniendo regiones antes aisladas por barreras naturales.