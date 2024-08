Avanza la medicina: China desarrolla un procedimiento innovador en cardiología

Nuevo procedimiento chino en cardiología. Foto: Xinhua/ilustrativa

Investigadores chinos han sido pioneros en un sistema de miectomía a corazón latente y han desarrollado un procedimiento mínimamente invasivo en cardiología para tratar la miocardiopatía hipertrófica obstructiva (HOCM, siglas en inglés), atrayendo la atención mundial.

El estudio sobre el procedimiento lo condujo un equipo de investigación dirigido por Wei Xiang, profesor del Hospital Tongji de Wuhan. También se ha publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology.

El nuevo procedimiento en cardiología

Se calcula que en China hay entre 2 y 5 millones de pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Mientras que la población mundial de este tipo de enfermos es de unos 15 a 20 millones. Lo que supone una grave amenaza para la salud humana.

En la actualidad, el tratamiento convencional de la HOCM es la cirugía a tórax abierto para corregir el miocardio hipertrófico. Este método quirúrgico no sólo es muy invasivo, sino también un reto técnico, con resultados por debajo de los niveles óptimos y altas tasas de mortalidad en hospitales con menos experiencia.

Sin embargo, el novedoso procedimiento de miectomía septal transapical a corazón latente ha superado las limitaciones de los procedimientos tradicionales a tórax abierto. Permitiendo la resección precisa del miocardio hipertrófico sin abrir el tórax, interrumpir los latidos del corazón o realizar transfusiones de sangre.

“En el campo de la cirugía del miocardio hipertrófico, antes íbamos detrás del mundo, pero ahora vamos a su ritmo o incluso a la cabeza”, afirmó Wei.

Recientemente la Clínica Mayo, un centro de tratamiento cardiovascular de fama mundial en Estados Unidos, invitó al especialista chino para hablar de este revolucionario avance médico.

Cirujanos cardíacos de países y regiones como Estados Unidos, Suiza, Italia, España, y Brasil también han viajado a China para conocer esta tecnología.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Equipo chino desarrolla plataforma con IA para detectar este tipo de cáncer; así funciona]