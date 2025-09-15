GENERANDO AUDIO...

Planea construir 20 fábricas para 2027. Fotos: Xinhua

La ciudad de Beijing presentó un plan para acelerar la integración de 5G con internet industrial, con la meta de construir al menos 20 fábricas 5G para 2027 y consolidar su liderazgo en innovación tecnológica.

El plan de innovación 5G+

El proyecto, denominado Plan de implementación de desarrollo de innovación de Internet industrial 5G+ (2025-2027), fue publicado por la Oficina Municipal de Economía y Tecnología Informática de Beijing junto con la Administración de Comunicaciones local.

Entre sus objetivos, se incluye la creación de no menos de 50 redes específicas de industria 5G y la formación de un número igual de proveedores de soluciones de aplicaciones integrales y adaptadas a distintos sectores.

Zonas prioritarias y sectores estratégicos

El plan dará prioridad a la optimización de cobertura 5G en áreas clave de fabricación y zonas con alta densidad empresarial, impulsando redes privadas industriales 5G y 5G-Advanced (5G-A).

Las empresas líderes de electrónica, automóviles, equipos y biofarmacéutica serán protagonistas en la construcción de estas fábricas inteligentes basadas en conectividad 5G.

Camino hacia el 6G

Beijing también promoverá la validación de aplicaciones 5G en la manufactura, los vehículos conectados y la atención médica.

Asimismo, la ciudad impulsará la investigación y despliegue preliminar de 6G en entornos industriales, anticipando la próxima generación de conectividad.