Captan al “fantasma de las montañas” en increíble imagen

Captan al escurridizo leopardo de las nieves. Foto: Xinhua

Un leopardo de las nieves fue fotografiado en la Reserva Natural Nacional de la Montaña Qilian, en Gansu, noroeste de China, como parte de un trabajo de documentación que busca preservar la vida silvestre de esta región montañosa.

Lang Wenrui, de 50 años y empleado de la oficina de ecología y medio ambiente del distrito autónomo de la etnia yugur de Su’nan, lleva más de una década registrando con su cámara la riqueza de fauna de las montañas Qilian.

El guardián de las montañas Qilian

El leopardo de las nieves, también llamado “fantasma de las montañas”, es considerado un indicador clave de los ecosistemas de alta montaña y una de las especies más emblemáticas de Asia. En la reserva de Qilian, este felino se convierte en un símbolo de la conservación de la biodiversidad en China.

La labor de fotógrafos como Lang ayuda a visibilizar la importancia de proteger hábitats naturales donde conviven especies únicas y amenazadas, en una zona de difícil acceso marcada por la nieve y el clima extremo.

¿Quién es el Leopardo de las nieves?

Se le conoce también como el “rey de las montañas nevadas”, este mamífero se encuentra bajo protección nacional de primera clase en China. Está catalogado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El rey de las montañas nevadas. Foto: Xinhua

ONU Turismo impulsa el turismo de naturaleza

La sede de ONU Turismo en Madrid inauguró una exposición fotográfica dedicada a la fauna salvaje de China, como el leopardo de las nieves y el takín, con el objetivo de promover destinos naturales y nuevas experiencias de viaje.

La muestra reúne 20 fotografías de animales en su entorno natural, muchas de ellas premiadas internacionalmente, tomadas por fotógrafos chinos de entre 12 y más de 70 años.

Durante la inauguración, Zurab Pololikashvili, secretario general de ONU Turismo, destacó que los viajeros buscan cada vez más experiencias sostenibles y rurales, lo que convierte a la biodiversidad de China en un atractivo clave más allá de sus grandes ciudades.

Auge del turismo de naturaleza en China

ONU Turismo subrayó que el país asiático vive una rápida recuperación tras la pandemia, tanto en turismo receptor como emisor, y que el interés internacional por viajar a China “es enorme”.

Además, se resaltó que el turismo sostenible y de naturaleza se está consolidando como una de las principales tendencias a nivel global, con China posicionándose como un destino líder en este segmento.