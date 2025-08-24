Carreras de 100 metros y futbol: así fueron los Juegos de Robots Humanoides 2025

GENERANDO AUDIO...

Carreras de 100 metros, futbol, gimnasia y hasta limpieza de casas… No es ciencia ficción: los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025 reunieron en Beijing a máquinas con apariencia humana que demostraron de qué son capaces en la vida real.

Con la participación de 280 delegaciones de 16 países, incluidos Estados Unidos, Alemania e Italia, el evento puso a prueba el músculo tecnológico en 26 disciplinas, desde pruebas atléticas hasta tareas técnicas como clasificar medicamentos, manipular materiales o limpiar escenarios complejos.

Robots compitiendo como atletas

Durante tres días, el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad fue el escenario donde los humanoides midieron su velocidad en pista, su destreza en gimnasia y hasta su capacidad para jugar al fútbol.

El formato, inspirado en las competencias humanas, busca poner bajo “pruebas extremas” los más recientes avances de la inteligencia artificial (IA) aplicada al movimiento, la coordinación y la toma de decisiones.

¿Robots en fábricas, hospitales y hogares?

Según Li Yechuan, del Buró Municipal de Economía y Tecnología Informática de Beijing, el objetivo es acelerar la transición de los robots humanoides desde el laboratorio hasta su uso en fábricas, hospitales y hogares.

“Este es un paso crucial hacia la producción a gran escala”, agregó Li Zhiqi, asesor del Gobierno municipal, dejando claro que la visión va mucho más allá de una competencia: es el primer paso hacia un futuro donde los robots podrían convertirse en compañeros de trabajo… o hasta de vida diaria.

Del deporte a la vida cotidiana Estos juegos siguieron a la Conferencia Mundial de Robots 2025, inaugurada bajo el lema “Robots más inteligentes, agentes incorporados más inteligentes”, confirmando que el futuro ya está aquí, y que lo que hoy parece espectáculo pronto podría estar en tu casa.