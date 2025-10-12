China apuesta por la crianza científica de mascotas: así cambia el mercado

GENERANDO AUDIO...

En qué consiste la crianza científica. Foto: Xinhua

Con una maleta y un bolso en sus manos, Wang Lingruijing recorría apresuradamente los puestos de la recientemente concluida Feria de Mascotas de Asia, buscando alimento premium para sus compañeros animales. Para Wang, al igual que para millones de dueños de mascotas chinos, los animales domésticos son compañeros preciados, según destaca un artículo publicado en China Daily.

“Las mascotas nos curan”, afirmó Wang, quien vive en compañía de un perro de 9 años, una edad avanzada en escala canina. “Tiene cataratas, así que busco un alimento con arándanos y zanahorias, ingredientes que favorecen la salud ocular”, explicó. “La nutrición a través de la comida siempre es mejor que depender de medicamentos, ¿verdad?”, opinó Wang.

Feria de Mascotas

Celebrada en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghai del 20 al 24 de agosto, la 27ª Feria de Mascotas de Asia, un evento internacional dedicado a los productos para animales de compañía, sirve como una plataforma ideal para que los dueños de mascotas adquieran lo necesario para una mejor vida de sus familias no humanas.

Este año, la feria atrajo a más de 2 mil 500 empresas nacionales e internacionales que presentaron sus últimas novedades, siendo “la crianza científica de las mascotas” uno de los conceptos clave más destacados. A su vez, con el auge del mercado chino de los productos para mascotas, muchas marcas nacionales están abriendo camino a la exportación.

Crece población de perros y gatos en China

Datos del Libro Blanco de la Industria de Mascotas de China 2025, publicado por la plataforma del sector Petdata, muestran que el número total de perros y gatos domésticos en zonas urbanas de China alcanzó los 124.11 millones en 2024. Según la firma iResearch Consulting Group, se estima que 50 millones de estas mascotas llegarán a la tercera edad, lo que impulsará la demanda de servicios de nutrición y cuidado específicos para cada etapa de la vida.

“En los últimos años, hemos presenciado un cambio notable. Los dueños de mascotas prestan mayor atención a las necesidades naturales de sus mascotas. No son humanos, por lo que ni siquiera las fórmulas nutricionales más avanzadas diseñadas para humanos pueden satisfacer sus necesidades”, afirma Xu Juan, director general de Royal Canin China.

Crianza científica, ¿qué es?

Los cuidadores de animales domésticos ya no se conforman con simplemente “alimentar a sus mascotas”, sino que ahora buscan comida adaptada a los problemas de salud específicos, las etapas de la vida e incluso las necesidades emocionales.

Para satisfacer estas demandas, la Royal Canin, que este año celebró su 30º aniversario en China, lanzó tres nuevos productos en la feria, incluyendo un alimento específico para la raza canina Corgi que debutó en exclusiva y fue desarrollado basándose en el conocimiento del mercado local.

“Los gatos y perros de raza no sólo tienen necesidades nutricionales únicas, sino que también pueden presentar defectos congénitos o problemas de salud específicos”, señaló Xu. “Nuestras soluciones nutricionales tienen en cuenta todos los entornos vitales y las condiciones de salud que una mascota puede experimentar a lo largo de su ciclo de vida, como problemas urinarios y renales, o trastornos gastrointestinales”, explicó.

En la feria, las “pirámides nutricionales de alimentos para mascotas” captaron la atención del público. Estas estructuras de vidrio, en capas desplegadas verticalmente, desglosan visualmente las fórmulas de los alimentos para mascotas: los granos en la base, los ingredientes cárnicos en el medio y los aditivos funcionales, como las vitaminas y los minerales, en la parte superior.

La transición hacia la crianza científica de las mascotas ha transformado profundamente el mercado. Los dueños de mascotas buscan transparencia. Quieren saber qué ingredientes contiene el alimento y si puede solucionar problemas como manchas de lágrimas o heces malolientes, relató Tu Songsong, director de ventas de Rosy Fresh, una marca de alimentos para mascotas especializada en croquetas horneadas de carne fresca. La marca ha perfeccionado sus croquetas horneadas, que se comercializan como más nutritivas y fáciles de digerir.

Nuevas tendencias

Para los dueños de mascotas que prefieren alimentos frescos, marcas como Pet&Fresh están redefiniendo lo que se considera conveniente.

Lanzada en 2024, la marca presentó en la feria su producto estrella, “Daily Fresh Bento”, que prioriza la preparación diaria y la venta en el mismo día. Promoviendo el concepto de “carne de calidad genuina, nutrición auténtica y frescura en el mismo día”, la empresa ofrece 12 variedades de bento, con ingredientes trazables y una nutrición equilibrada, para mascotas de diferentes edades y condiciones de salud.

Alimentos frescos y entregas en 30 minutos

“Nos centramos principalmente en el modelo ‘en línea-fuera de línea’ (O2O, siglas en inglés), que ofrece entrega instantánea, con el servicio más rápido en tan solo 30 minutos”, afirma Xu Zhujun, cofundador de Pet&Fresh. Al establecer múltiples centros de distribución, la marca ha reducido el plazo de entrega tradicional de dos a tres días a tan solo una hora, lo que aumenta significativamente la comodidad y garantiza la frescura. Estos centros también ofrecen premios personalizados para los cumpleaños y aniversarios de adopción de mascotas, aportando un valor emocional a las compras habituales.

Zha Xiaoxian, clienta habitual de la marca, comentó: “Suelo preparar comida fresca para mi mascota. Siempre he pensado que la comida comercial para perros es como fideos instantáneos para los humanos. Si pudiera elegir, sin duda optaría por comida fresca para mi perro”.

Marcas chinas conquistan mercado internacional

En los últimos años, numerosas marcas chinas de alimentos para mascotas han mejorado continuamente sus estándares de producción, ganando popularidad entre los dueños de mascotas de todo el mundo. Wanpy, una marca de alimentos para mascotas perteneciente a China Pet Foods Group, exporta actualmente sus productos a 73 países. En 2024, los ingresos del grupo en el extranjero alcanzaron los 3 mil 50 millones de yuanes (unos 427.6 millones de dólares).

Estas ventas globales se sustentan en una red internacional de cadenas de suministro. “Estamos impulsando la globalización de nuestras cadenas de suministro en el extranjero”, afirmó Hao Chenlong, vicepresidente de Yantai China Pet Foods Co.

“Hemos establecido fábricas en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Camboya, y planeamos expandirnos a México y Europa en el futuro”, señaló Hao.

Compromiso social

“Un buen alimento para mascotas debe trascender fronteras, al igual que el amor por las mascotas”, enfatizó Hao en su discurso inaugural en la Cumbre Asiática de Alimentos para Mascotas, celebrada durante la feria.

“Todo nuestro grupo considera a las mascotas como miembros de la familia. Este vínculo emocional refuerza nuestra convicción de que el desarrollo de la industria de las mascotas y la búsqueda de la calidad no son meros objetivos comerciales, sino también un compromiso con la vida y la responsabilidad social”, agregó Hao.