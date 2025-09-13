China apuesta por la “economía plateada” con electrodomésticos para adultos mayores

GENERANDO AUDIO...

China apuesta por economía plateada. Foto: Xinhua

Con el rápido envejecimiento de la población, los fabricantes chinos de electrodomésticos están apostando por la llamada “economía plateada”, lanzando productos adaptados a adultos mayores que buscan dispositivos inteligentes, fáciles de usar y orientados a la salud.

Electrodomésticos para adultos mayores

El concepto de economía plateada hace referencia a la actividad económica enfocada en la población mayor, atendiendo sus necesidades de consumo, salud y bienestar.

En este contexto, empresas líderes como Haier, Hisense y Sichuan Changhong han desarrollado innovaciones como robots de rehabilitación con IA, televisores con protección visual médica, sanitarios inteligentes, sistemas de gestión sanitaria y recordatorios para la toma de medicamentos, todo orientado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Un mercado en expansión

De acuerdo con la consultora All View Cloud, el mercado chino de electrodomésticos adaptados a los adultos mayores superará los 100 mil millones de yuanes (14 mil millones de dólares) en 2025, y podría llegar al billón de yuanes en 2030.

El Ministerio de Asuntos Civiles proyecta que la población mayor de China crecerá en más de 10 millones cada año durante la próxima década. Para 2035, se espera que la economía plateada represente el 9% del PIB nacional.

Innovación con inteligencia artificial

Especialistas señalan que gracias a la IA, los electrodomésticos ya no son solo aparatos funcionales, sino que se están convirtiendo en “compañeros emocionales” para los ancianos, al ofrecer un entorno doméstico más seguro, cómodo e inteligente.

Analistas también destacan la necesidad de establecer estándares de calidad, ampliar las aplicaciones y fortalecer la atención posventa, con el fin de garantizar productos que equilibren innovación tecnológica y facilidad de uso para este sector de la población.

Datos clave de la “economía plateada” en China

Según el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento de China, la economía plateada en el país pasará de 7 billones de yuanes en 2024 a 30 billones en 2035, lo que convierte este segmento en uno de los principales motores de la economía nacional en los próximos años.