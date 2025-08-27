GENERANDO AUDIO...

Así protegen a pandas y tigres en China. Foto: Xinhua

Los pandas gigantes, los tigres siberianos, los leopardos del Amur y hasta los esquivos gibones de Hainan son hoy símbolo del éxito de China en su ambicioso plan de conservación: el sistema de parques nacionales más grande del mundo, que ya protege más de una décima parte del territorio del país.

Más pandas en libertad

En las montañas de Sichuan, el conteo anual registró 185 pandas gigantes en su hábitat natural, frente a los 178 del año pasado. Este incremento confirma la recuperación de una especie que alguna vez estuvo al borde de la extinción.

En el Parque Nacional del Panda Gigante, se han restaurado 22 mil hectáreas de hábitat y creado más de 20 mil mu de corredores ecológicos, lo que ha permitido el aumento de los avistamientos.

La mayor red de parques del mundo

China protege más de 1.1 millones de kilómetros cuadrados mediante su creciente red de parques nacionales. Desde 2015 el país pasó de programas piloto al establecimiento de los primeros cinco parques en 2021, y en 2022 definió un plan espacial para su distribución.

Hoy, esa red integra más de 120 reservas naturales, con mejoras tangibles en la calidad de los ecosistemas.

Tecnología al servicio de la vida silvestre

El uso de tecnología de vanguardia ha sido clave. Con innovadores algoritmos, investigadores logran analizar en tiempo récord el canto del gibón de Hainan, ayudando a proteger esta especie única.

En paralelo, el monitoreo remoto “espacio-aire-tierra” rastrea en tiempo real a tigres siberianos y leopardos del Amur, mientras plataformas inteligentes controlan incendios forestales y el impacto del turismo en los bosques del sureste.

Convivencia entre humanos y fauna

Los avances también reducen los conflictos entre humanos y animales. En zonas donde habitan grandes depredadores, sistemas de alerta 24/7 envían notificaciones inmediatas a comunidades y guardabosques.

En la meseta Xizang-Qinghai, se prueban vallas protectoras y casas a prueba de osos, diseñadas para evitar enfrentamientos con la fauna local.

Reconocimiento internacional

El modelo chino está generando interés global. Expertos como Tanya Steele, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), lo califican como “un ejemplo del que muchos países aprenderán”.

Para Jonathan Edward Austin, embajador de Nueva Zelanda en China, estos logros ofrecen una valiosa experiencia para la gobernanza ecológica mundial.