COI aprueba atletas individuales neutros para París 2024

Aros Olímpicos en la Plaza Trocadero, en París. Foto: Xinhua/Chen Yichen

La Junta Ejecutiva (JE) del Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó el viernes 8 de diciembre la participación de atletas individuales neutros (AIN) en los Juegos Olímpicos de París 2024 bajo estrictas condiciones de elegibilidad.

Los AIN, atletas con pasaporte ruso o bielorruso que hayan asegurado su lugar a través de los sistemas de clasificación existentes de las Federaciones Internacionales (FI) en el terreno de juego, serán considerados elegibles para competir en París 2024, apegándose a condiciones específicas, anunció el COI.

De acuerdo con el COI, sólo hay 11 AIN entre los 4 mil 600 atletas clasificados para París 2024, ocho con pasaporte ruso y tres con pasaporte bielorruso. El COI o las FI podrán extender invitaciones a otros AIN.

¿Cuáles son los requisitos para atletas individuales neutros?

El COI planea realizar una evaluación independiente de la elegibilidad de cada AIN calificado propuesto por las FI y su personal de apoyo.

Se aplican varias condiciones a los AIN. Entre ellas no apoyar la guerra, no estar afiliados a las agencias militares o de seguridad nacional rusas o bielorrusas. Además, tienen prohibido desplegar cualquier bandera, himno, color u otras identificaciones de Rusia o Bielorrusia. También deben cumplir todos los requisitos antidopaje. En París 2024 no participarán equipos formados por atletas con pasaporte ruso o bielorruso.

“La protección de los derechos de los atletas individuales a participar en competiciones pese a la suspensión de su CON (Comité Olímpico Nacional) es una práctica bien establecida, que respeta los derechos humanos. Y se ha implementado en diversos CON suspendidos durante los últimos Juegos Olímpicos”, señaló el COI en un comunicado.

Tregua Olímpica

El COI también anunció un incremento de su Fondo de Solidaridad para el CON de Ucrania a 7.5 millones de dólares. “La Junta Ejecutiva del COI también reafirmó una vez más el firme compromiso de todo el Movimiento Olímpico de ayudar a los atletas ucranianos en todas las formas posibles, para poder ver un equipo fuerte del Comité Olímpico Nacional de Ucrania en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026”, indicó.

Las FI en la Cumbre Olímpica del martes alentaron al COI a tomar una decisión sobre los AIN lo antes posible.

El COI reiteró que la inmensa mayoría de los atletas no deben castigar a sus compañeros por las acciones de su Gobierno. Citó la Resolución de la Tregua Olímpica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Declaración de los Líderes de Nueva Delhi del G20, la declaración del Movimiento de Países No Alineados y las preocupaciones de dos relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como consideraciones clave.